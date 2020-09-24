https://ria.ru/20200924/smertnost-1577716336.html

В Минздраве рассказали, что влияет на снижение смертности

Снижение смертности в РФ зависит от того, насколько люди будут придерживаться здорового образа жизни, проходить диспансерное наблюдение, а также от того, как... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:10

2020-09-24T16:10

2020-09-24T16:10

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Снижение смертности в РФ зависит от того, насколько люди будут придерживаться здорового образа жизни, проходить диспансерное наблюдение, а также от того, как будут лечиться инфекционные заболевания, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня поменялась немножко ситуация с основными направлениями, по которыми работает в целом отрасль... Но если мы говорим по снижению смертности, то в принципе сегодня основные блоки я бы назвал", - заявил Мурашко в ходе прямого эфира в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".Первый блок, который выделил министр, – это здоровый образ жизни, максимальное сохранение здоровья, недопущение небрежного отношения к нему. В этот блок входит и своевременное прохождение вакцинации, в том числе, и для новорожденных детей, людей старшего возраста, а также минимализация вреда от социальных вредных привычек.Второй блок, по словам Мурашко, – диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, в том числе неинфекционными заболеваниями.Третий блок – это лечение инфекционных заболеваний, своевременное обращение за медицинской помощью и получение консультаций, рекомендаций и лечения, для профилактики обострения или негативных последствий после перенесенной инфекции.Мурашко также рассказал, что сегодня появился термин "длинный ковид", который включает не только само заболевание, но и те проблемы, которые возникают после него.

https://ria.ru/20200922/rak-1577608448.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, общество