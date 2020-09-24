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В Минздраве рассказали, что влияет на снижение смертности
Снижение смертности в РФ зависит от того, насколько люди будут придерживаться здорового образа жизни, проходить диспансерное наблюдение, а также от того, как... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:10
2020-09-24T16:10
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Снижение смертности в РФ зависит от того, насколько люди будут придерживаться здорового образа жизни, проходить диспансерное наблюдение, а также от того, как будут лечиться инфекционные заболевания, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня поменялась немножко ситуация с основными направлениями, по которыми работает в целом отрасль... Но если мы говорим по снижению смертности, то в принципе сегодня основные блоки я бы назвал", - заявил Мурашко в ходе прямого эфира в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".Первый блок, который выделил министр, – это здоровый образ жизни, максимальное сохранение здоровья, недопущение небрежного отношения к нему. В этот блок входит и своевременное прохождение вакцинации, в том числе, и для новорожденных детей, людей старшего возраста, а также минимализация вреда от социальных вредных привычек.Второй блок, по словам Мурашко, – диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, в том числе неинфекционными заболеваниями.Третий блок – это лечение инфекционных заболеваний, своевременное обращение за медицинской помощью и получение консультаций, рекомендаций и лечения, для профилактики обострения или негативных последствий после перенесенной инфекции.Мурашко также рассказал, что сегодня появился термин "длинный ковид", который включает не только само заболевание, но и те проблемы, которые возникают после него.
https://ria.ru/20200922/rak-1577608448.html
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михаил мурашко, общество

В Минздраве рассказали, что влияет на снижение смертности

16:10 24.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Снижение смертности в РФ зависит от того, насколько люди будут придерживаться здорового образа жизни, проходить диспансерное наблюдение, а также от того, как будут лечиться инфекционные заболевания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня поменялась немножко ситуация с основными направлениями, по которыми работает в целом отрасль... Но если мы говорим по снижению смертности, то в принципе сегодня основные блоки я бы назвал", - заявил Мурашко в ходе прямого эфира в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".
Первый блок, который выделил министр, – это здоровый образ жизни, максимальное сохранение здоровья, недопущение небрежного отношения к нему. В этот блок входит и своевременное прохождение вакцинации, в том числе, и для новорожденных детей, людей старшего возраста, а также минимализация вреда от социальных вредных привычек.
Второй блок, по словам Мурашко, – диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, в том числе неинфекционными заболеваниями.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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В Минздраве заявили о снижении смертности от рака в России
Третий блок – это лечение инфекционных заболеваний, своевременное обращение за медицинской помощью и получение консультаций, рекомендаций и лечения, для профилактики обострения или негативных последствий после перенесенной инфекции.
Мурашко также рассказал, что сегодня появился термин "длинный ковид", который включает не только само заболевание, но и те проблемы, которые возникают после него.
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Михаил МурашкоОбщество
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