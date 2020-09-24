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Яна Рудковская прокомментировала слухи об измене Евгения Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью на YouTube прокомментировала слухи о том, что у ее мужа Евгения Плющенко есть роман на стороне. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:42
2020-09-24T15:42
шоу-бизнес
яна рудковская
евгений плющенко
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> прокомментировала слухи о том, что у ее мужа <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Плющенко</a> есть роман на стороне. По мнению звезды, эта фейковая история была кем-то раздута.Новости об измене фигуриста стали распространяться в Сети еще в прошлом году. "Это просто невозможно, априори невозможно. Я уверена в нем на 100%, также как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек. Он не будет обманывать", — заявила Яна Рудковская на шоу "Алена, блин!".Как считает звезда, измену супруга можно было бы допустить до их венчания, но теперь, по ее мнению, этого не может случиться.<br>
https://ria.ru/20200922/rudkovskaya-1577615993.html
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шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко

Яна Рудковская прокомментировала слухи об измене Евгения Плющенко

15:42 24.09.2020
2291
© Фото : InstagramЯна Рудковская
Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью на YouTube прокомментировала слухи о том, что у ее мужа Евгения Плющенко есть роман на стороне.
По мнению звезды, эта фейковая история была кем-то раздута.
Новости об измене фигуриста стали распространяться в Сети еще в прошлом году.
"Это просто невозможно, априори невозможно. Я уверена в нем на 100%, также как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек. Он не будет обманывать", — заявила Яна Рудковская на шоу "Алена, блин!".
Как считает звезда, измену супруга можно было бы допустить до их венчания, но теперь, по ее мнению, этого не может случиться.
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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