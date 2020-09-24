https://ria.ru/20200924/slukhi-1577714428.html

Яна Рудковская прокомментировала слухи об измене Евгения Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью на YouTube прокомментировала слухи о том, что у ее мужа Евгения Плющенко есть роман на стороне. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:42

2020-09-24T15:42

2020-09-24T15:42

шоу-бизнес

яна рудковская

евгений плющенко

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> прокомментировала слухи о том, что у ее мужа <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Плющенко</a> есть роман на стороне. По мнению звезды, эта фейковая история была кем-то раздута.Новости об измене фигуриста стали распространяться в Сети еще в прошлом году. "Это просто невозможно, априори невозможно. Я уверена в нем на 100%, также как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек. Он не будет обманывать", — заявила Яна Рудковская на шоу "Алена, блин!".Как считает звезда, измену супруга можно было бы допустить до их венчания, но теперь, по ее мнению, этого не может случиться.<br>

https://ria.ru/20200922/rudkovskaya-1577615993.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко