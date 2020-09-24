https://ria.ru/20200924/sledstvie-1577736593.html

В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, пропавшей днем в четверг, обнаружили в Нижегородской области, сообщается на странице нижегородского поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T23:43

2020-09-24T23:43

2020-09-24T23:57

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Тело девятилетней девочки, пропавшей днем в четверг, обнаружили в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщается на странице нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" в <a href="https://www.facebook.com/groups/volonterNN/permalink/3279212612159055/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" была опубликована информация, что 9-летняя девочка вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> около 17.00 в четверг и пропала. Поисковики обратились за помощью к добровольцам.В 22.00 была опубликована новая информация "Найдена, погибла".На данный момент РИА Новости не располагает комментарием следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Нижегородской области.

https://ria.ru/20200924/ubiystvo-1577736827.html

нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, борский район, происшествия