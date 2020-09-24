Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/sledstvie-1577736593.html
В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, пропавшей днем в четверг, обнаружили в Нижегородской области, сообщается на странице нижегородского поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T23:43
2020-09-24T23:57
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
борский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Тело девятилетней девочки, пропавшей днем в четверг, обнаружили в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщается на странице нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" в <a href="https://www.facebook.com/groups/volonterNN/permalink/3279212612159055/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" была опубликована информация, что 9-летняя девочка вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> около 17.00 в четверг и пропала. Поисковики обратились за помощью к добровольцам.В 22.00 была опубликована новая информация "Найдена, погибла".На данный момент РИА Новости не располагает комментарием следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Нижегородской области.
https://ria.ru/20200924/ubiystvo-1577736827.html
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1400x0_80_0_0_58907ee3dc1112ad56c852497bf5837a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, борский район, происшествия

В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки

23:43 24.09.2020 (обновлено: 23:57 24.09.2020)
5669
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Тело девятилетней девочки, пропавшей днем в четверг, обнаружили в Нижегородской области, сообщается на странице нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" в Facebook.
Ранее в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" была опубликована информация, что 9-летняя девочка вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово Борского района около 17.00 в четверг и пропала. Поисковики обратились за помощью к добровольцам.
В 22.00 была опубликована новая информация "Найдена, погибла".
"На месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой полицейские и СУСК", - сообщили в региональном управлении МВД.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 23:57
В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
0013745
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьБорский районПроисшествия
Рекомендуем
Картофельные чипсы
Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
Сотрудник полиции
В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Социальная сеть Фейсбук
Facebook удалил три сети аккаунтов из России
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Судейский молоток
В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
Молельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в Хрустальную ночь 1938 года
В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Вспышка на солнце
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Девушка занимается бегом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния