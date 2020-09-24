https://ria.ru/20200924/selektsionery-1577725983.html

Селекционеры Ставрополья вывели 15 сортов лекарственных и пряных культур

Селекционеры Ставрополья вывели 15 новых высокоурожайных сортов лекарственных и пряных культур, приспособленных к выращиванию в условиях региона, сообщает... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:09

2020-09-24T18:09

2020-09-24T18:09

новоселицкий район

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. </strong>Селекционеры Ставрополья вывели 15 новых высокоурожайных сортов лекарственных и пряных культур, приспособленных к выращиванию в условиях региона, сообщает управление по информполитике правительства края.Научные исследования в этой сфере с 1991 года проводит Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (ранее СНИИСХ), где созданы новые сорта и разработаны технологии их возделывания.Ставрополье располагает благоприятными климатическими условиями для выращивания лекарственных трав, которые широко используются в медицине и ветеринарии. В этом году здесь собрано 6,8 тысячи тонн эфирно-масличных и лекарственных культур. Так, посевная площадь возделываемого в регионе кориандра выросла за пять лет до 9,5 тысяч гектаров с объемом производства свыше 6,7 тысячи тонн. Сегодня в крае выращивается 2% мирового производства кориандра, отмечается в сообщении.В промышленных масштабах лекарственные и пряные культуры выращивает предприятие <a href="http://ria.ru/location_Novoselickijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новоселицкого района</a> ООО "Моя мечта", развивается это направление и в других сельхозпредприятиях различных форм собственности.В связи с высокой эффективностью выращивания и переработки пряных и лекарственных культур, а также большой затратностью, власти Ставрополья в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" предусмотрели меры господдержки сельхозпроизводителей. "Так, с 2017 года за счет средств бюджета края предприятия получают субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур. Ежегодно на эти цели в региональной казне предусмотрено порядка 5 миллионов рублей. С 15 сентября начался прием документов на предоставление субсидий возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур", — привели в управлении сообщение первого заместителя министра сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> Вячеслава Дридигера.

https://ria.ru/20200708/1574039594.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новоселицкий район, ставропольский край