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https://ria.ru/20200924/sberbank-1577732603.html
Сбербанк переведет до половины сотрудников на удаленку
Сбербанк в свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой принял решение о переводе до... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:49
2020-09-24T20:51
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сбербанк россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> в свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> и главы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> принял решение о переводе до 50% своего штата на "удаленку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", - сообщили в банке.В связи с этим отмечается, что ранее, в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме."Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля", - добавили в Сбербанке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сбербанк россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Сбербанк переведет до половины сотрудников на удаленку

20:49 24.09.2020 (обновлено: 20:51 24.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк в свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой принял решение о переводе до 50% своего штата на "удаленку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", - сообщили в банке.
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В связи с этим отмечается, что ранее, в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме.
"Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля", - добавили в Сбербанке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСбербанк РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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