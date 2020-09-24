https://ria.ru/20200924/sberbank-1577700266.html

SberCloud запустил новое облачное хранилище для физлиц

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск, сообщает компания. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:32

2020-09-24T12:32

2020-09-24T12:32

сбербанк россии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1400x0_80_0_0_ac9463e0ba380438872b73bc76ad64ae.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Компания SberCloud, входящая в экосистему <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбера</a>, запустила новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск, сообщает компания.Пользователи СберДиска могут бесплатно загружать в облако до 15 ГБ любых файлов, включая автоматическое сохранение фото и видео со своих смартфонов и планшетов, и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и GooglePlay, а также через веб-интерфейс."С помощью СберДиска можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука. СберДиск также позволяет быстро обмениваться любыми файлами и может служить для архивного хранения редко используемой информации", — говорится в сообщении.Для авторизации в СберДиске можно использовать Cбер ID — защищенный аккаунт входа на сервисы Сбера и его партнеров. СберДиск позволяет пользователям создать единое пространство удобного хранения файлов и документов всех сервисов экосистемы.ИТ-инфраструктура SberCloud, которая обеспечивает работу СберДиска, расположена в центре обработки данных уровня Tier 3. Отказоустойчивость ЦОДа такого уровня составляет 99,982%."СберДиск делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для частных пользователей, а поддержка Сбер ID позволяет компаниям экосистемы Сбера и ее партнёрам интегрировать и дополнять файловым хранилищем свои продукты, сохраняя при этом высочайший уровень конфиденциальности и безопасности", — приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгений Колбина.

https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, новости компаний - экономика