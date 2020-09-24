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SberCloud запустил новое облачное хранилище для физлиц
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск, сообщает компания. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:32
2020-09-24T12:32
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Компания SberCloud, входящая в экосистему <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбера</a>, запустила новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск, сообщает компания.Пользователи СберДиска могут бесплатно загружать в облако до 15 ГБ любых файлов, включая автоматическое сохранение фото и видео со своих смартфонов и планшетов, и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и GooglePlay, а также через веб-интерфейс."С помощью СберДиска можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука. СберДиск также позволяет быстро обмениваться любыми файлами и может служить для архивного хранения редко используемой информации", — говорится в сообщении.Для авторизации в СберДиске можно использовать Cбер ID — защищенный аккаунт входа на сервисы Сбера и его партнеров. СберДиск позволяет пользователям создать единое пространство удобного хранения файлов и документов всех сервисов экосистемы.ИТ-инфраструктура SberCloud, которая обеспечивает работу СберДиска, расположена в центре обработки данных уровня Tier 3. Отказоустойчивость ЦОДа такого уровня составляет 99,982%."СберДиск делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для частных пользователей, а поддержка Сбер ID позволяет компаниям экосистемы Сбера и ее партнёрам интегрировать и дополнять файловым хранилищем свои продукты, сохраняя при этом высочайший уровень конфиденциальности и безопасности", — приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгений Колбина.
https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html
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РИА Новости
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Новости
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сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud запустил новое облачное хранилище для физлиц

12:32 24.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск, сообщает компания.
Пользователи СберДиска могут бесплатно загружать в облако до 15 ГБ любых файлов, включая автоматическое сохранение фото и видео со своих смартфонов и планшетов, и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и GooglePlay, а также через веб-интерфейс.
"С помощью СберДиска можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука. СберДиск также позволяет быстро обмениваться любыми файлами и может служить для архивного хранения редко используемой информации", — говорится в сообщении.
Для авторизации в СберДиске можно использовать Cбер ID — защищенный аккаунт входа на сервисы Сбера и его партнеров. СберДиск позволяет пользователям создать единое пространство удобного хранения файлов и документов всех сервисов экосистемы.
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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ИТ-инфраструктура SberCloud, которая обеспечивает работу СберДиска, расположена в центре обработки данных уровня Tier 3. Отказоустойчивость ЦОДа такого уровня составляет 99,982%.
"СберДиск делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для частных пользователей, а поддержка Сбер ID позволяет компаниям экосистемы Сбера и ее партнёрам интегрировать и дополнять файловым хранилищем свои продукты, сохраняя при этом высочайший уровень конфиденциальности и безопасности", — приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгений Колбина.
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