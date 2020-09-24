https://ria.ru/20200924/sberbank-1577692177.html

Сбербанк представил новый логотип

Сбербанк официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и расположенное рядом слово "Сбер",... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:22

2020-09-24T10:22

2020-09-24T11:17

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сбербанк россии

герман греф

станислав вавилов

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и расположенное рядом слово "Сбер", выполненное в том же цвете.Именно об этой эмблеме РИА Новости писало несколько дней назад: тогда источник агентства сообщил, что группа Сбербанк откажется от слова "банк" и будет работать под названием "Сбер". При этом каждая компания экосистемы получит собственный цвет в логотипе. Так, вторая часть названия сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" будет изображена в темно-розовом цвете, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — в зеленом, а "СберРешения" — в светло-синем.Как ранее отмечал <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank">Герман Греф</a>, Сбербанк все больше становится технологической компанией, поскольку на протяжении нескольких лет выстраивает экосистему (сеть бизнесов), предоставляющую сервисы во многих отраслях, в том числе в сфере медицины, телекоммуникаций, образования, электронной коммерции.Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.

https://ria.ru/20200722/1574687231.html

https://ria.ru/20200923/sberzvuk-1577641332.html

Pawel Zverev Сколько денег в госбанке потратили на разработку и сколько планируют на проведение ребрендинга? 105

Николай Ефимов вауу. я ослеп 89

69

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, сбербанк россии, герман греф, станислав вавилов, новости компаний - экономика, экономика