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https://ria.ru/20200924/sberbank-1577692177.html
Сбербанк представил новый логотип
Сбербанк официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и расположенное рядом слово "Сбер",... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:22
2020-09-24T11:17
google
сбербанк россии
герман греф
станислав вавилов
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и расположенное рядом слово "Сбер", выполненное в том же цвете.Именно об этой эмблеме РИА Новости писало несколько дней назад: тогда источник агентства сообщил, что группа Сбербанк откажется от слова "банк" и будет работать под названием "Сбер". При этом каждая компания экосистемы получит собственный цвет в логотипе. Так, вторая часть названия сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" будет изображена в темно-розовом цвете, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — в зеленом, а "СберРешения" — в светло-синем.Как ранее отмечал <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank">Герман Греф</a>, Сбербанк все больше становится технологической компанией, поскольку на протяжении нескольких лет выстраивает экосистему (сеть бизнесов), предоставляющую сервисы во многих отраслях, в том числе в сфере медицины, телекоммуникаций, образования, электронной коммерции.Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.
https://ria.ru/20200722/1574687231.html
https://ria.ru/20200923/sberzvuk-1577641332.html
Сколько денег в госбанке потратили на разработку и сколько планируют на проведение ребрендинга?
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вауу. я ослеп
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google, сбербанк россии, герман греф, станислав вавилов, новости компаний - экономика, экономика

Сбербанк представил новый логотип

10:22 24.09.2020 (обновлено: 11:17 24.09.2020)
40519
Новый логотип Сбербанка
Новый логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сбербанк официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и расположенное рядом слово "Сбер", выполненное в том же цвете.
Именно об этой эмблеме РИА Новости писало несколько дней назад: тогда источник агентства сообщил, что группа Сбербанк откажется от слова "банк" и будет работать под названием "Сбер".
Логотип Яндекс деньги - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
22 июля, 05:31
Сбербанк стал владельцем 100% компании "Яндекс.Деньги"
При этом каждая компания экосистемы получит собственный цвет в логотипе. Так, вторая часть названия сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" будет изображена в темно-розовом цвете, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — в зеленом, а "СберРешения" — в светло-синем.
Как ранее отмечал Герман Греф, Сбербанк все больше становится технологической компанией, поскольку на протяжении нескольких лет выстраивает экосистему (сеть бизнесов), предоставляющую сервисы во многих отраслях, в том числе в сфере медицины, телекоммуникаций, образования, электронной коммерции.
Вместе с тем в финансовой части компании бренд сохранится.
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 11:25
Сбербанк запустил музыкальный сервис "СберЗвук"
64485518375
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GoogleСбербанк РоссииГерман ГрефСтанислав ВавиловНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Сколько денег в госбанке потратили на разработку и сколько планируют на проведение ребрендинга?
24 сентября, 10:27
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8482425
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24 сентября, 10:26
НЕНиколай Ефимов
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