https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577721124.html
Лавров заявил, что односторонние санкции подрывают авторитет ООН
Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:07
2020-09-24T17:07
2020-09-24T17:07
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577431525_0:0:2874:1617_1400x0_80_0_0_07f7b6ee02b811317948533cd89fccc2.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."В целом ряде стран возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах. Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов для сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами. Вопреки всему, сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН", - сказал Лавров в выступлении на заседании Совета безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".По словам главы МИД РФ, пандемия продемонстрировала взаимозависимость всех государств в условиях во всех сферах общественной жизни.Как отметил Лавров, Россия неоднократно обращала внимание на необходимость отмены рестрикций, которые в контексте пандемии особенно сильно бьют по незащищенным слоям населения и ограничивают им доступ к продовольствию и медицинскому обслуживанию.
https://ria.ru/20200922/sanktsii-1577592049.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577431525_48:0:2779:2048_1400x0_80_0_0_c7784aec16964fe775dac37c4962468a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, оон, в мире