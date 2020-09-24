Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577721124.html
Лавров заявил, что односторонние санкции подрывают авторитет ООН
Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:07
2020-09-24T17:07
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577431525_0:0:2874:1617_1400x0_80_0_0_07f7b6ee02b811317948533cd89fccc2.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."В целом ряде стран возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах. Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов для сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами. Вопреки всему, сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН", - сказал Лавров в выступлении на заседании Совета безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".По словам главы МИД РФ, пандемия продемонстрировала взаимозависимость всех государств в условиях во всех сферах общественной жизни.Как отметил Лавров, Россия неоднократно обращала внимание на необходимость отмены рестрикций, которые в контексте пандемии особенно сильно бьют по незащищенным слоям населения и ограничивают им доступ к продовольствию и медицинскому обслуживанию.
https://ria.ru/20200922/sanktsii-1577592049.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577431525_48:0:2779:2048_1400x0_80_0_0_c7784aec16964fe775dac37c4962468a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, оон, в мире

Лавров заявил, что односторонние санкции подрывают авторитет ООН

17:07 24.09.2020
2839
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В целом ряде стран возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах. Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов для сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами. Вопреки всему, сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН", - сказал Лавров в выступлении на заседании Совета безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".
По словам главы МИД РФ, пандемия продемонстрировала взаимозависимость всех государств в условиях во всех сферах общественной жизни.
Как отметил Лавров, Россия неоднократно обращала внимание на необходимость отмены рестрикций, которые в контексте пандемии особенно сильно бьют по незащищенным слоям населения и ограничивают им доступ к продовольствию и медицинскому обслуживанию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:25
В Кремле считают, что США впали в санкционную зависимость
4750112
Обсудить3
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНООНВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Топор
Житель пензенского села отрубил сожительнице палец за неприличный жест
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Путин: Не хотелось бы возвращаться к действовавшим весной ограничениям по коронавирусу
Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса
Самый большой флаг Украины в Киеве
Больше половины украинцев разочарованы ситуацией в стране, показал опрос
Города мира. Будапешт
Венгерского политика оправдали по делу о шпионаже в пользу России
Самые яркие моменты с учений Кавказ-2020
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР призвала наблюдателей заставить Киев демонтировать переправу
Алексей Навальный в Берлине
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
Яхта на Волге
Замглавы Минстроя оценил оздоровление Волги в Нижегородской области
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Источник сообщил подробности уголовного дела, в котором фигурирует Пашаев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния