https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577721124.html

Лавров заявил, что односторонние санкции подрывают авторитет ООН

Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:07

2020-09-24T17:07

2020-09-24T17:07

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Односторонние санкции нелегитимны и подрывают авторитет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."В целом ряде стран возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах. Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов для сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами. Вопреки всему, сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН", - сказал Лавров в выступлении на заседании Совета безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".По словам главы МИД РФ, пандемия продемонстрировала взаимозависимость всех государств в условиях во всех сферах общественной жизни.Как отметил Лавров, Россия неоднократно обращала внимание на необходимость отмены рестрикций, которые в контексте пандемии особенно сильно бьют по незащищенным слоям населения и ограничивают им доступ к продовольствию и медицинскому обслуживанию.

https://ria.ru/20200922/sanktsii-1577592049.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, оон, в мире