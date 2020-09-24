https://ria.ru/20200924/samye-yarkie-momenty-s-ucheniy-kavkaz-2020-1577730355.html
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
2020-09-24T19:46
2020-09-24T19:46
2020-09-24T19:46
вооруженные силы рф
видео
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Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей.
2020-09-24T19:46
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PT1M00S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, вооруженные силы рф, видео
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
2020-09-24T19:46
true
PT1M00S
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.