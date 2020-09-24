https://ria.ru/20200924/samye-yarkie-momenty-s-ucheniy-kavkaz-2020-1577730355.html

Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

2020-09-24T19:46

2020-09-24T19:46

2020-09-24T19:46

вооруженные силы рф

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577730283_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ab3c27fa4cbf7a514116f768656ecfd5.jpg

Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020" Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей. 2020-09-24T19:46 true PT1M00S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, вооруженные силы рф, видео