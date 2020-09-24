https://ria.ru/20200924/salekhard-1577724964.html

Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом

Глава Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он оценил... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:00

2020-09-24T18:00

2020-09-24T18:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямал

салехард

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724866_183:522:2894:2047_1400x0_80_0_0_89867ea68ac61fb456549306969d957c.jpg

<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарда</a>, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он оценил как "нормальное"."К сожалению, в нашем городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания. В последние дни наблюдается некоторый рост... Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере - тест дал положительный результат", - написал Титовский в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/titovsky_al/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Глава Салехарда добавил, что его состояние "нормальное", он находится на самоизоляции дома, а рабочие процессы перевел в дистанционный режим.Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в ЯНАО за сутки, в четверг впервые с начала сентября превысило 80, каждый шестой пришелся на Салехард. Замглавы региона, руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова отметила, что рост напрямую связан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> из отпусков и началом учебного года.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 14,7 тысячи человек, выздоровели 13,3 тысячи из них, скончались 99 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

ямал

салехард

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал, салехард, общество