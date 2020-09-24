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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/salekhard-1577724964.html
Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом
Глава Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он оценил... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:00
2020-09-24T18:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямал
салехард
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарда</a>, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он оценил как "нормальное"."К сожалению, в нашем городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания. В последние дни наблюдается некоторый рост... Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере - тест дал положительный результат", - написал Титовский в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/titovsky_al/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Глава Салехарда добавил, что его состояние "нормальное", он находится на самоизоляции дома, а рабочие процессы перевел в дистанционный режим.Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в ЯНАО за сутки, в четверг впервые с начала сентября превысило 80, каждый шестой пришелся на Салехард. Замглавы региона, руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова отметила, что рост напрямую связан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> из отпусков и началом учебного года.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 14,7 тысячи человек, выздоровели 13,3 тысячи из них, скончались 99 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
ямал
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал, салехард, общество

Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом

18:00 24.09.2020 (обновлено: 18:42 24.09.2020)
675
© Фото : пресс-служба администрации СалехардаГлава города Салехарда Алексей Титовский
Глава города Салехарда Алексей Титовский - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : пресс-служба администрации Салехарда
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Глава Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом, свое состояние он оценил как "нормальное".
"К сожалению, в нашем городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания. В последние дни наблюдается некоторый рост... Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере - тест дал положительный результат", - написал Титовский в своем аккаунте в Instagram.
Глава Салехарда добавил, что его состояние "нормальное", он находится на самоизоляции дома, а рабочие процессы перевел в дистанционный режим.
Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в ЯНАО за сутки, в четверг впервые с начала сентября превысило 80, каждый шестой пришелся на Салехард. Замглавы региона, руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова отметила, что рост напрямую связан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей Ямала из отпусков и началом учебного года.
Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 14,7 тысячи человек, выздоровели 13,3 тысячи из них, скончались 99 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯмалСалехардОбщество
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