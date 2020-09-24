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Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя ФМБА Владимира Романова, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:38
2020-09-24T15:38
россия
владимир романов
михаил мишустин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности замруководителя ФМБА <a href="http://ria.ru/person_VladimirRomanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Романова</a>, соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009240004" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ </a>опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе", - говорится в распоряжении правительства.Согласно документу кабмина, заместителем ФМБА назначен Борисевич Игорь Владимирович.
https://ria.ru/20200331/1569406806.html
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россия, владимир романов, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество

Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА

15:38 24.09.2020
1143
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя ФМБА Владимира Романова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе", - говорится в распоряжении правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
31 марта, 16:38
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Согласно документу кабмина, заместителем ФМБА назначен Борисевич Игорь Владимирович.
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РоссияВладимир РомановМихаил МишустинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
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