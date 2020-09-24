https://ria.ru/20200924/romanov-1577713912.html

Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя ФМБА Владимира Романова, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:38

2020-09-24T15:38

2020-09-24T15:38

россия

владимир романов

михаил мишустин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности замруководителя ФМБА <a href="http://ria.ru/person_VladimirRomanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Романова</a>, соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009240004" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ </a>опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе", - говорится в распоряжении правительства.Согласно документу кабмина, заместителем ФМБА назначен Борисевич Игорь Владимирович.

https://ria.ru/20200331/1569406806.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир романов, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество