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https://ria.ru/20200924/rassledovanie-1577734983.html
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:08
2020-09-25T00:39
госпитализация алексея навального
эммануэль макрон
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
мид франции‎
владимир путин
москва
франция
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<strong>ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Он добавил, что диалог, который Макрон хотел установить с Россией, "направлен на обсуждение всех вопросов, в частности, касающихся нашей безопасности, в духе открытости и требовательности", и он будет продолжаться в этом духе.В Елисейском дворце не ответили на запрос РИА Новости о публикации.Газета <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Monde</a> 22 сентября со ссылкой на источники сообщила, что в беседе Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября, президенты затронули ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. По данным издания, российский лидер предположил, что блогер мог отравиться, и предложил обратить внимание на другие версии, в частности, ведущие в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где живет один из создателей "Новичка". Также Путин обратил внимание на то, что это вещество не такое сложное, как принято думать, пишет газета.По информации Monde, российский президент объяснил отсутствие официального расследования тем, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не получила данные анализа, проведенного немецкими и французскими специалистами.Ситуацию позднее прокомментировал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Он указал, что французская газета не могла и не может располагать точными данными о содержании беседы президентов, а Россия не верит, что Елисейский дворец "слил" журналистам разговор глав двух государств.
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577627419.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html
Значит Навальный все-таки был отравлен "новичком"! Молодец Путин, честно признал! Другой бы увиливал и отпирался, но не он! Я всегда верил в порядочность нашего президента! Осталось Путину только найти виновных в лице собственных подчиненных...
255
Странно, почему они не хотят верить, что Навальный сам себя отравил, Немцов сам себя застрелил, Магнитский сам себя забил в тюрьме до смерти, а малазийский боинг сам в себя попал ракетой?
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москва
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латвия
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госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, мид франции‎, владимир путин, москва, франция, латвия, берлин (город), в мире

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

22:08 24.09.2020 (обновлено: 00:39 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
"Любая утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что диалог, который Макрон хотел установить с Россией, "направлен на обсуждение всех вопросов, в частности, касающихся нашей безопасности, в духе открытости и требовательности", и он будет продолжаться в этом духе.
В Елисейском дворце не ответили на запрос РИА Новости о публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 21:32
Макрон первым на Генассамблее ООН заговорил о Навальном
Газета Monde 22 сентября со ссылкой на источники сообщила, что в беседе Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября, президенты затронули ситуацию с Алексеем Навальным. По данным издания, российский лидер предположил, что блогер мог отравиться, и предложил обратить внимание на другие версии, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка". Также Путин обратил внимание на то, что это вещество не такое сложное, как принято думать, пишет газета.
По информации Monde, российский президент объяснил отсутствие официального расследования тем, что Москва не получила данные анализа, проведенного немецкими и французскими специалистами.
Ситуацию позднее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что французская газета не могла и не может располагать точными данными о содержании беседы президентов, а Россия не верит, что Елисейский дворец "слил" журналистам разговор глав двух государств.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 16:50
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Госпитализация Алексея НавальногоЭммануэль МакронАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМИД Франции‎Владимир ПутинМоскваФранцияЛатвияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Значит Навальный все-таки был отравлен "новичком"! Молодец Путин, честно признал! Другой бы увиливал и отпирался, но не он! Я всегда верил в порядочность нашего президента! Осталось Путину только найти виновных в лице собственных подчиненных...
25 сентября, 01:36
русский офицеррусский офицер
300003
Странно, почему они не хотят верить, что Навальный сам себя отравил, Немцов сам себя застрелил, Магнитский сам себя забил в тюрьме до смерти, а малазийский боинг сам в себя попал ракетой?
25 сентября, 00:14
Игорь ЧерныйИгорь Черный
100004
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