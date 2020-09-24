https://ria.ru/20200924/rassledovanie-1577734983.html

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T22:08

2020-09-24T22:08

2020-09-25T00:39

госпитализация алексея навального

эммануэль макрон

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

мид франции‎

владимир путин

москва

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1152_1400x0_80_0_0_ea152ae1e27dbd8ea57a204579122b0f.jpg

<strong>ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Он добавил, что диалог, который Макрон хотел установить с Россией, "направлен на обсуждение всех вопросов, в частности, касающихся нашей безопасности, в духе открытости и требовательности", и он будет продолжаться в этом духе.В Елисейском дворце не ответили на запрос РИА Новости о публикации.Газета <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Monde</a> 22 сентября со ссылкой на источники сообщила, что в беседе Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября, президенты затронули ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. По данным издания, российский лидер предположил, что блогер мог отравиться, и предложил обратить внимание на другие версии, в частности, ведущие в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где живет один из создателей "Новичка". Также Путин обратил внимание на то, что это вещество не такое сложное, как принято думать, пишет газета.По информации Monde, российский президент объяснил отсутствие официального расследования тем, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не получила данные анализа, проведенного немецкими и французскими специалистами.Ситуацию позднее прокомментировал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Он указал, что французская газета не могла и не может располагать точными данными о содержании беседы президентов, а Россия не верит, что Елисейский дворец "слил" журналистам разговор глав двух государств.

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577627419.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html

русский офицер Значит Навальный все-таки был отравлен "новичком"! Молодец Путин, честно признал! Другой бы увиливал и отпирался, но не он! Я всегда верил в порядочность нашего президента! Осталось Путину только найти виновных в лице собственных подчиненных... 255

Игорь Черный Странно, почему они не хотят верить, что Навальный сам себя отравил, Немцов сам себя застрелил, Магнитский сам себя забил в тюрьме до смерти, а малазийский боинг сам в себя попал ракетой? 201

58

москва

франция

латвия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, мид франции‎, владимир путин, москва, франция, латвия, берлин (город), в мире