https://ria.ru/20200924/promyshlennost-1577717148.html
Нижегородский фонд развития промышленности стал одним из лучших в России
Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности (ФРП) России по итогам работы за первое полугодие 2020 года, сообщил... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:19
2020-09-24T16:19
2020-09-24T17:04
нижегородская область
фонд развития промышленности
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности (<a href="https://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti" target="_blank">ФРП</a>) России по итогам работы за первое полугодие 2020 года, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Еще один важный аспект для региона при получении поддержки ФРП – создание новых рабочих мест. В общей сложности до конца 2024 года в рамках одобренных фондами проектов планируется открыть более 900 вакансий."Льготные кредиты – это очень востребованная мера поддержки, благодаря которой в регионе развиваются импортозамещающие и экспортноориентированные производства. Сейчас мы изыскиваем возможность увеличить объем капитализации нижегородского фонда, чтобы разработать региональные программы, в частности, для предприятий-участников нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и эксперт", - подчеркнул губернатор.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, фонд предъявляет серьезные требования к проектам и оформлению заявок, каждая из которых проходит сложную процедуру проверки.По словам директора нижегородского ФРП Алексея Назарова, продолжается реализация получивших поддержку Фонда проектов на ООО "Литпромгарант-НН" и ООО "Кальдера" в Нижнем Новгороде, ООО "Литейный завод "РосАЛит" в Заволжье, а также других предприятиях. "Сейчас на рассмотрении в нижегородском Фонде находятся еще 10 проектов на 625 миллионов рублей", — добавил он."Несмотря на все трудности в борьбе с пандемией, с которыми столкнулась в том числе и промышленность <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> в первой половине 2020 года, региональному Фонду развития промышленности удалось сохранить лидирующие позиции в рейтинге. ФРП Нижегородской области продемонстрировал хорошую работу в части консультационной и информационной поддержки промышленных предприятий региона, также была организована поддержка промышленных проектов в рамках собственных программ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова директора федерального Фонда развития промышленности Романа Петруцы.
https://ria.ru/20200923/shadaev-1577672213.html
https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577340414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития промышленности, глеб никитин, нижегородская область, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.
Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности (ФРП
) России по итогам работы за первое полугодие 2020 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
"Программы Фонда развития промышленности направлены на поддержку крупных, амбициозных проектов в промышленности, на модернизацию производств и увеличение конкурентоспособности предприятий. На такие проекты компании могут получить льготные займы под низкие проценты на сумму до 750 миллионов рублей. Всего с начала деятельности федерального Фонда развития промышленности были одобрены 30 заявок от нижегородских предприятий более чем на 7,9 миллиарда рублей. Из них 6 заявок на 310 миллионов рублей одобрены по программе совместного финансирования из регионального и федерального фондов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Еще один важный аспект для региона при получении поддержки ФРП – создание новых рабочих мест. В общей сложности до конца 2024 года в рамках одобренных фондами проектов планируется открыть более 900 вакансий.
"Льготные кредиты – это очень востребованная мера поддержки, благодаря которой в регионе развиваются импортозамещающие и экспортноориентированные производства. Сейчас мы изыскиваем возможность увеличить объем капитализации нижегородского фонда, чтобы разработать региональные программы, в частности, для предприятий-участников нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и эксперт", - подчеркнул губернатор.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, фонд предъявляет серьезные требования к проектам и оформлению заявок, каждая из которых проходит сложную процедуру проверки.
"Постоянную помощь в этой работе оказывает Региональный фонд развития промышленности. Так, во время пандемии с помощью регионального Фонда в оформлении пакета документов два нижегородских предприятия - ПАО "Завод имени Г.И. Петровского" и ПАО "ГЗАС имени А.С. Попова" - смогли в максимально сжатые сроки получить льготные займы по совершенно новой программе ФРП "Противодействие эпидемическим заболеваниям" на общую сумму более 414 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке на предприятиях было запущено серийное производство рециркуляторов, необходимых для обеззараживания помещений и другого медицинского оборудования", - рассказал Черкасов.
По словам директора нижегородского ФРП Алексея Назарова, продолжается реализация получивших поддержку Фонда проектов на ООО "Литпромгарант-НН" и ООО "Кальдера" в Нижнем Новгороде, ООО "Литейный завод "РосАЛит" в Заволжье, а также других предприятиях. "Сейчас на рассмотрении в нижегородском Фонде находятся еще 10 проектов на 625 миллионов рублей", — добавил он.
"Несмотря на все трудности в борьбе с пандемией, с которыми столкнулась в том числе и промышленность Нижегородской области
в первой половине 2020 года, региональному Фонду развития промышленности удалось сохранить лидирующие позиции в рейтинге. ФРП Нижегородской области продемонстрировал хорошую работу в части консультационной и информационной поддержки промышленных предприятий региона, также была организована поддержка промышленных проектов в рамках собственных программ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова директора федерального Фонда развития промышленности Романа Петруцы.