https://ria.ru/20200924/promyshlennost-1577717148.html

Нижегородский фонд развития промышленности стал одним из лучших в России

Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности (ФРП) России по итогам работы за первое полугодие 2020 года, сообщил... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:19

2020-09-24T16:19

2020-09-24T17:04

нижегородская область

фонд развития промышленности

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности (<a href="https://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti" target="_blank">ФРП</a>) России по итогам работы за первое полугодие 2020 года, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Еще один важный аспект для региона при получении поддержки ФРП – создание новых рабочих мест. В общей сложности до конца 2024 года в рамках одобренных фондами проектов планируется открыть более 900 вакансий."Льготные кредиты – это очень востребованная мера поддержки, благодаря которой в регионе развиваются импортозамещающие и экспортноориентированные производства. Сейчас мы изыскиваем возможность увеличить объем капитализации нижегородского фонда, чтобы разработать региональные программы, в частности, для предприятий-участников нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и эксперт", - подчеркнул губернатор.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, фонд предъявляет серьезные требования к проектам и оформлению заявок, каждая из которых проходит сложную процедуру проверки.По словам директора нижегородского ФРП Алексея Назарова, продолжается реализация получивших поддержку Фонда проектов на ООО "Литпромгарант-НН" и ООО "Кальдера" в Нижнем Новгороде, ООО "Литейный завод "РосАЛит" в Заволжье, а также других предприятиях. "Сейчас на рассмотрении в нижегородском Фонде находятся еще 10 проектов на 625 миллионов рублей", — добавил он."Несмотря на все трудности в борьбе с пандемией, с которыми столкнулась в том числе и промышленность <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> в первой половине 2020 года, региональному Фонду развития промышленности удалось сохранить лидирующие позиции в рейтинге. ФРП Нижегородской области продемонстрировал хорошую работу в части консультационной и информационной поддержки промышленных предприятий региона, также была организована поддержка промышленных проектов в рамках собственных программ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова директора федерального Фонда развития промышленности Романа Петруцы.

https://ria.ru/20200923/shadaev-1577672213.html

https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577340414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития промышленности, глеб никитин, нижегородская область, экономика