https://ria.ru/20200924/produkty-1577697591.html
Более 23 тысяч человек получили продуктовую помощь от РПЦ за три месяца
Русская православная церковь направила продукты более чем 23 тысячам человек в России и других странах за три последних месяца, также в церкви начали собирать... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:50
2020-09-24T08:50
2020-09-24T12:51
религия и мировоззрение
религия
благотворительность
московский патриархат
русская православная церковь
москва
молдавия
киргизия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_a63f7adc4eda427feae34ac24ce280bb.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Русская православная церковь направила продукты более чем 23 тысячам человек в России и других странах за три последних месяца, также в церкви начали собирать сезонную одежду и обувь для нуждающихся семей и бездомных, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ."За три месяца более 23 тысяч нуждающихся получили продуктовую помощь Церкви в 35 епархиях. На средства, собранные Синодальным отделом по благотворительности на сайте "Антивирус милосердия", продуктовая помощь нуждающимся оказывается теперь в пяти странах — России, Киргизии, Молдавии, на Филиппинах и в Восточном Тиморе", - говорится в сообщении.Сбор средств на продукты продолжается, напомнили в синодальном отделе. Поддержать нуждающихся можно через <a href="http://eda.help" target="_blank">сайт</a> или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования.Также в церковных социальных проектах продолжают готовиться к холодам: идет сбор сезонной обуви и одежды для бездомных и нуждающихся семей России, уточнили в отделе.По данным Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской православной церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся.В частности, в Москве на <a href="https://miloserdie.help/spravochnaya-telefonnaya-sluzhba-miloserdie/" target="_blank">горячую линию</a> московского церковного штаба помощи (телефон 8-495-542-00-00) с 20 марта по 22 сентября поступило свыше 21,8 тысячи звонков, через горячую линию в службу добровольцев за адресной помощью за этот период обратилось свыше 4,6 тысячи человек, отметили в отделе.Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте <a href="http://cerkpom.miloserdie.ru" target="_blank">cerkpom.miloserdie.ru</a>.
https://ria.ru/20200812/1575691056.html
москва
молдавия
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_188:0:2917:2047_1400x0_80_0_0_596b3e9be6ca630ba0e4ce1d6783b5c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, благотворительность, московский патриархат, русская православная церковь, москва, молдавия, киргизия, общество
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Русская православная церковь направила продукты более чем 23 тысячам человек в России и других странах за три последних месяца, также в церкви начали собирать сезонную одежду и обувь для нуждающихся семей и бездомных, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
"За три месяца более 23 тысяч нуждающихся получили продуктовую помощь Церкви в 35 епархиях. На средства, собранные Синодальным отделом по благотворительности на сайте "Антивирус милосердия", продуктовая помощь нуждающимся оказывается теперь в пяти странах — России, Киргизии, Молдавии, на Филиппинах и в Восточном Тиморе", - говорится в сообщении.
Сбор средств на продукты продолжается, напомнили в синодальном отделе. Поддержать нуждающихся можно через сайт
или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования.
Также в церковных социальных проектах продолжают готовиться к холодам: идет сбор сезонной обуви и одежды для бездомных и нуждающихся семей России, уточнили в отделе.
По данным Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской православной церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся.
В частности, в Москве на горячую линию
московского церковного штаба помощи (телефон 8-495-542-00-00) с 20 марта по 22 сентября поступило свыше 21,8 тысячи звонков, через горячую линию в службу добровольцев за адресной помощью за этот период обратилось свыше 4,6 тысячи человек, отметили в отделе.
Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте cerkpom.miloserdie.ru
.