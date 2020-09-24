https://ria.ru/20200924/produkty-1577697591.html

Более 23 тысяч человек получили продуктовую помощь от РПЦ за три месяца

Русская православная церковь направила продукты более чем 23 тысячам человек в России и других странах за три последних месяца, также в церкви начали собирать... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:50

2020-09-24T08:50

2020-09-24T12:51

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религия

благотворительность

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Русская православная церковь направила продукты более чем 23 тысячам человек в России и других странах за три последних месяца, также в церкви начали собирать сезонную одежду и обувь для нуждающихся семей и бездомных, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ."За три месяца более 23 тысяч нуждающихся получили продуктовую помощь Церкви в 35 епархиях. На средства, собранные Синодальным отделом по благотворительности на сайте "Антивирус милосердия", продуктовая помощь нуждающимся оказывается теперь в пяти странах — России, Киргизии, Молдавии, на Филиппинах и в Восточном Тиморе", - говорится в сообщении.Сбор средств на продукты продолжается, напомнили в синодальном отделе. Поддержать нуждающихся можно через <a href="http://eda.help" target="_blank">сайт</a> или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования.Также в церковных социальных проектах продолжают готовиться к холодам: идет сбор сезонной обуви и одежды для бездомных и нуждающихся семей России, уточнили в отделе.По данным Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской православной церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся.В частности, в Москве на <a href="https://miloserdie.help/spravochnaya-telefonnaya-sluzhba-miloserdie/" target="_blank">горячую линию</a> московского церковного штаба помощи (телефон 8-495-542-00-00) с 20 марта по 22 сентября поступило свыше 21,8 тысячи звонков, через горячую линию в службу добровольцев за адресной помощью за этот период обратилось свыше 4,6 тысячи человек, отметили в отделе.Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте <a href="http://cerkpom.miloserdie.ru" target="_blank">cerkpom.miloserdie.ru</a>.

https://ria.ru/20200812/1575691056.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, благотворительность, московский патриархат, русская православная церковь, москва, молдавия, киргизия, общество