https://ria.ru/20200924/pozdravlenie-1577707204.html

Путин поздравил новых губернаторов с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:04

2020-09-24T14:04

2020-09-24T17:44

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723359_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_422522dbf57ebdc08e425a7205b35a4b.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.Он отметил, что среди избранных глав есть и те, кто ранее уже руководил регионами и сумел проявить свои лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые."Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый между тем: работать, что называется, на сто процентов, вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов - реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, стране, России", - добавил президент.

https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577665381.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поздравил новых губернаторов с избранием Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов. 2020-09-24T14:04 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика