https://ria.ru/20200924/pozdravlenie-1577707204.html
Путин поздравил новых губернаторов с избранием
Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:04
2020-09-24T14:04
2020-09-24T17:44
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.Он отметил, что среди избранных глав есть и те, кто ранее уже руководил регионами и сумел проявить свои лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые."Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый между тем: работать, что называется, на сто процентов, вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов - реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, стране, России", - добавил президент.
https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577665381.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин поздравил новых губернаторов с избранием
Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.
2020-09-24T14:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.
"Я хочу поздравить вас с избранием на высокие должности глав регионов. Разумеется, в начале хочу сказать, что такое доверие - это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Конечно, вы это хорошо все понимаете", - заявил Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе сентябрьских выборов.
Он отметил, что среди избранных глав есть и те, кто ранее уже руководил регионами и сумел проявить свои лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые.
"Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый между тем: работать, что называется, на сто процентов, вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов - реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, стране, России", - добавил президент.