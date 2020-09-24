Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/pozdravlenie-1577707204.html
Путин поздравил новых губернаторов с избранием
Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:04
2020-09-24T17:44
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723359_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_422522dbf57ebdc08e425a7205b35a4b.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.Он отметил, что среди избранных глав есть и те, кто ранее уже руководил регионами и сумел проявить свои лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые."Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый между тем: работать, что называется, на сто процентов, вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов - реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, стране, России", - добавил президент.
https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577665381.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин поздравил новых губернаторов с избранием
Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.
2020-09-24T14:04
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723359_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_eff74e8a412b033d144944cdac0b5692.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, политика

Путин поздравил новых губернаторов с избранием

14:04 24.09.2020 (обновлено: 17:44 24.09.2020)
252
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов.

"Я хочу поздравить вас с избранием на высокие должности глав регионов. Разумеется, в начале хочу сказать, что такое доверие - это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Конечно, вы это хорошо все понимаете", - заявил Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе сентябрьских выборов.

Он отметил, что среди избранных глав есть и те, кто ранее уже руководил регионами и сумел проявить свои лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые.
"Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый между тем: работать, что называется, на сто процентов, вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов - реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, стране, России", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:15
Путин рассказал о позитивных изменениях в экономике
3100111
Обсудить0
Владимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал новых губернаторов реализовывать нацпроекты
Вакцинация против COVID-19 в Москве
В Москве началась вакцинация медиков от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин посоветовал губернаторам быть всегда на связи с людьми
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тест-системы на COVID-19 могут адаптировать под другие вирусы
Мужчина за компьютером
Эксперт раскритиковал идею увольнять не вышедших на связь по удаленке
Путин: Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план
Путин призвал губернаторов не уводить проблемы с COVID-19 на второй план
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования
Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
На заседании Госсовета рассмотрят планы по реализации нацпроектов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
LIVE: Встреча Владимира Путина с избранными губернаторами
Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Трансляция
Теплая погода в Москве
Названы регионы России, где в XXI веке сильнее всего потеплеет
Председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания
В ЕК прокомментировали ситуацию с испытаниями вакцины от COVID-19 Sanofi
Путин: Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план
Путин напомнил об ответственности губернаторов за эпидситуацию в регионах
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования
Люди должны почувствовать реализацию планов губернаторов, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Лента новостейМолния