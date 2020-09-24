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https://ria.ru/20200924/politika-1577706795.html
Лидер Южной Кореи осудил КНДР за убийство южнокорейского чиновника
Президент Южной Кореи осудил КНДР и потребовал ответа за то, что северокорейские патрульные на море застрелили заплывшего в их воды южнокорейского чиновника,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:58
2020-09-24T13:58
мун чжэ ин
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> осудил КНДР и потребовал ответа за то, что северокорейские патрульные на море застрелили заплывшего в их воды южнокорейского чиновника, сообщила президентская администрация Республики Корея.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север. По данным разведки, он заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину и затем сожгли тело. Источники в военных кругах сообщили южнокорейским СМИ, что это может быть связано с нежеланием северян пропустить в КНДР коронавирус."Это шокирующий инцидент, который вызывает крайнее сожаление. Это неприемлемо вне зависимости от причин. Северная Корея должна со всей ответственностью предоставить ответ и принять меры", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> после того, как получил доклад о ситуации по результатам внепланового заседания Национального Совета безопасности (NSC) в четверг.Он также приказал военным повысить готовность, усилить наблюдение и принять все необходимые меры ради безопасности южнокорейских граждан.Действия Северной Кореи осудили представители большинства крупнейших политических партий в Южной Корее, как консерваторы, так и демократы.
https://ria.ru/20200924/kndr-1577687795.html
https://ria.ru/20200620/1573217647.html
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южная корея
кндр (северная корея)
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мун чжэ ин, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Лидер Южной Кореи осудил КНДР за убийство южнокорейского чиновника

13:58 24.09.2020
891
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи осудил КНДР и потребовал ответа за то, что северокорейские патрульные на море застрелили заплывшего в их воды южнокорейского чиновника, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север. По данным разведки, он заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину и затем сожгли тело. Источники в военных кругах сообщили южнокорейским СМИ, что это может быть связано с нежеланием северян пропустить в КНДР коронавирус.
КНДР - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 06:40
Пропавшего южнокорейского чиновника расстреляли в КНДР, заявили в Сеуле
"Это шокирующий инцидент, который вызывает крайнее сожаление. Это неприемлемо вне зависимости от причин. Северная Корея должна со всей ответственностью предоставить ответ и принять меры", - заявил Мун Чжэ Ин после того, как получил доклад о ситуации по результатам внепланового заседания Национального Совета безопасности (NSC) в четверг.
Он также приказал военным повысить готовность, усилить наблюдение и принять все необходимые меры ради безопасности южнокорейских граждан.
Действия Северной Кореи осудили представители большинства крупнейших политических партий в Южной Корее, как консерваторы, так и демократы.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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