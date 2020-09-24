https://ria.ru/20200924/politika-1577706795.html

Лидер Южной Кореи осудил КНДР за убийство южнокорейского чиновника

Президент Южной Кореи осудил КНДР и потребовал ответа за то, что северокорейские патрульные на море застрелили заплывшего в их воды южнокорейского чиновника,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:58

2020-09-24T13:58

2020-09-24T13:58

мун чжэ ин

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> осудил КНДР и потребовал ответа за то, что северокорейские патрульные на море застрелили заплывшего в их воды южнокорейского чиновника, сообщила президентская администрация Республики Корея.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север. По данным разведки, он заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину и затем сожгли тело. Источники в военных кругах сообщили южнокорейским СМИ, что это может быть связано с нежеланием северян пропустить в КНДР коронавирус."Это шокирующий инцидент, который вызывает крайнее сожаление. Это неприемлемо вне зависимости от причин. Северная Корея должна со всей ответственностью предоставить ответ и принять меры", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> после того, как получил доклад о ситуации по результатам внепланового заседания Национального Совета безопасности (NSC) в четверг.Он также приказал военным повысить готовность, усилить наблюдение и принять все необходимые меры ради безопасности южнокорейских граждан.Действия Северной Кореи осудили представители большинства крупнейших политических партий в Южной Корее, как консерваторы, так и демократы.

https://ria.ru/20200924/kndr-1577687795.html

https://ria.ru/20200620/1573217647.html

3

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мун чжэ ин, южная корея, кндр (северная корея), в мире