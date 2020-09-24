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https://ria.ru/20200924/pogoda-1577702899.html
Названо самое опасное погодное явление в России
Сильные шквалистые ветры признаны самыми частыми и разрушительными опасными природными явлениями в России, говорится в опубликованном в четверг докладе... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:09
2020-09-24T15:53
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Сильные шквалистые ветры признаны самыми частыми и разрушительными опасными природными явлениями в России, говорится в опубликованном в четверг докладе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации."Для всех регионов, кроме <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a>, наибольшую опасность представляют сильные ветры. С этим опасным явлением связано 27 процентов чрезвычайных ситуаций. Они же наносят и самый большой ущерб, так как развиваются очень быстро и неожиданно, их почти невозможно прогнозировать и, соответственно, к ним трудно заранее подготовиться. Скорости ветра, соответствующие критерию ОЯ (опасные явления. — Прим. ред.), отмечаются чаще в теплый период и имеют характер шквалов", — подчеркивается в документе.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> начиная с 2008 года сильные ветры стали отмечаться ежегодно, а в 2010-м, 2012-м и 2015-м — по нескольку раз за лето, неся с собой гибель и травмы людей, повреждения домов, линий электропередачи. Наиболее уязвимы к сильным ветрам энергетика, ЖКХ и транспорт."На территории России опасные гидрометеорологические явления отмечаются фактически ежесуточно. Наиболее часто опасные явления наблюдаются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае, Кемеровской области. Более 70 процентов ОЯ приходится на теплый период (апрель — октябрь) года", — говорится в докладе.Как уточняют его авторы, чрезвычайные ситуации природного характера — сильные разливы рек, прорывы дамб и плотин, крупные нарушения энергоснабжения, торфяные пожары — связаны с опасными метеорологическими природными явлениями, среди которых наиболее разрушительны сильные ветры и ливни."На территории России наблюдается относительный рост числа случаев с осадками, нанесшими значительный ущерб экономике и населению. За последние 25 лет количество ОЯ, связанных с осадками, значительно изменилось в летний период: количество сильных ливней возросло на 40 процентов", — уточняется в докладе.Отмечается, что повторяемость экстремальных суточных сумм осадков с 2000 года особенно возросла на территориях Сибирского (более чем в четыре раза) и Центрального федеральных округов. Также на большей части территории России во все сезоны происходит увеличение количества дней с аномально высокими температурами воздуха, рост числа волн тепла.По оценкам российских экспертов, приводимым в докладе, ущерб для экономики страны от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей. Однако ученые обращают внимание на ценность человеческой жизни. По их подсчетам, в 2019 году жизнь россиянина можно было оценить в девять миллионов рублей согласно методике value of statistical life.
https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/pogoda-1577674079.html
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Названо самое опасное погодное явление в России

13:09 24.09.2020 (обновлено: 15:53 24.09.2020)
8119
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сильные шквалистые ветры признаны самыми частыми и разрушительными опасными природными явлениями в России, говорится в опубликованном в четверг докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
"Для всех регионов, кроме Западной Сибири, наибольшую опасность представляют сильные ветры. С этим опасным явлением связано 27 процентов чрезвычайных ситуаций. Они же наносят и самый большой ущерб, так как развиваются очень быстро и неожиданно, их почти невозможно прогнозировать и, соответственно, к ним трудно заранее подготовиться. Скорости ветра, соответствующие критерию ОЯ (опасные явления. — Прим. ред.), отмечаются чаще в теплый период и имеют характер шквалов", — подчеркивается в документе.
В Москве начиная с 2008 года сильные ветры стали отмечаться ежегодно, а в 2010-м, 2012-м и 2015-м — по нескольку раз за лето, неся с собой гибель и травмы людей, повреждения домов, линий электропередачи. Наиболее уязвимы к сильным ветрам энергетика, ЖКХ и транспорт.
"На территории России опасные гидрометеорологические явления отмечаются фактически ежесуточно. Наиболее часто опасные явления наблюдаются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае, Кемеровской области. Более 70 процентов ОЯ приходится на теплый период (апрель — октябрь) года", — говорится в докладе.
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Как уточняют его авторы, чрезвычайные ситуации природного характера — сильные разливы рек, прорывы дамб и плотин, крупные нарушения энергоснабжения, торфяные пожары — связаны с опасными метеорологическими природными явлениями, среди которых наиболее разрушительны сильные ветры и ливни.
"На территории России наблюдается относительный рост числа случаев с осадками, нанесшими значительный ущерб экономике и населению. За последние 25 лет количество ОЯ, связанных с осадками, значительно изменилось в летний период: количество сильных ливней возросло на 40 процентов", — уточняется в докладе.
Отмечается, что повторяемость экстремальных суточных сумм осадков с 2000 года особенно возросла на территориях Сибирского (более чем в четыре раза) и Центрального федеральных округов. Также на большей части территории России во все сезоны происходит увеличение количества дней с аномально высокими температурами воздуха, рост числа волн тепла.
По оценкам российских экспертов, приводимым в докладе, ущерб для экономики страны от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей. Однако ученые обращают внимание на ценность человеческой жизни. По их подсчетам, в 2019 году жизнь россиянина можно было оценить в девять миллионов рублей согласно методике value of statistical life.
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