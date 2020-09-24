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В Москве в четверг ожидается теплая и облачная погода
Теплая и облачная, но без дождей погода ожидается в Москве в четверг, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:05
2020-09-24T08:05
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Теплая и облачная, но без дождей погода ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура в Москве плюс 21-23, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - плюс 19-24", - сказал он.Специалист добавил, что ожидается южный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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москва
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в четверг ожидается теплая и облачная погода

08:05 24.09.2020
2203
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Камергерском переулке в Москве
Прохожие в Камергерском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Теплая и облачная, но без дождей погода ожидается в Москве в четверг, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура в Москве плюс 21-23, в Подмосковье - плюс 19-24", - сказал он.
Специалист добавил, что ожидается южный ветер, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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