https://ria.ru/20200924/pogoda-1577688484.html

В Москве в четверг ожидается теплая и облачная погода

Теплая и облачная, но без дождей погода ожидается в Москве в четверг, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:05

2020-09-24T08:05

2020-09-24T08:05

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Теплая и облачная, но без дождей погода ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура в Москве плюс 21-23, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - плюс 19-24", - сказал он.Специалист добавил, что ожидается южный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580869.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество