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Власти города Свастика в США проголосовали против изменения его названия
Власти небольшого американского города Свастика, штат Нью-Йорк, проголосовали за то, чтобы оставить название города неизменным, в ответ на предложение жителя... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:02
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти небольшого американского города Свастика, штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, проголосовали за то, чтобы оставить название города неизменным, в ответ на предложение жителя Нью-Йорка переименовать населенный пункт, сообщает телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Майкл Алкамо, житель Нью-Йорка часто посещающий местность, где расположен городок, во время своих поездок на велосипеде, выступил с идеей поменять название Свастики. "Путешествуя по окрестностям на велосипеде, вы видите множество красивых исторических кладбищ, многие с американскими флагами на могилах американцев, которые сражались и погибли, борясь за свободу. Затем вы попадаете в город Свастика, само название которого символизирует нетерпимость, ненависть и тиранию нацистского режима, за победу над которым отважные американцы отдали свои жизни", - приводит местное издание <a href="https://www.adirondackdailyenterprise.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Adirondack Daily Enterprise</a> выдержку из письма Алкамо.Городской совет Блэк-Брук, к юрисдикции которого относится Свастика, единогласно проголосовал против смены названия города. "Мы сожалеем, что люди не из нашего города и не знакомые с историей нашего сообщества чувствуют себя оскорбленными, когда видят его название. Для членов нашего сообщества, которое представляет совет, это название, которые выбрали предки", - заявил член совета Джон Дуглас CNN.Город получил свое название в XIX веке, оно взято из санскрита, в котором имеет значение "благоденствия", отметил Дуглас.Как пишет издание Adirondack Daily Enterprise, один из членов совета Ховард Обен заявил, что только "нетерпимый человек" посчитал бы, что название города связано с нацистской символикой.Отмечается, что к властям города уже не раз обращались с просьбами переименовать населенный пункт, однако название до сих пор остается неизменным.
https://ria.ru/20200904/pamyatnik-1576773602.html
https://ria.ru/20200724/1574814929.html
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60
сша, в мире

Власти города Свастика в США проголосовали против изменения его названия

13:02 24.09.2020 (обновлено: 13:10 24.09.2020)
578
© GoogleНаселенный пункт Свастика в штате Нью-Йорк. Скрин сервиса Google maps
Населенный пункт Свастика в штате Нью-Йорк. Скрин сервиса Google maps - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Google
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти небольшого американского города Свастика, штат Нью-Йорк, проголосовали за то, чтобы оставить название города неизменным, в ответ на предложение жителя Нью-Йорка переименовать населенный пункт, сообщает телеканал CNN.
Майкл Алкамо, житель Нью-Йорка часто посещающий местность, где расположен городок, во время своих поездок на велосипеде, выступил с идеей поменять название Свастики. "Путешествуя по окрестностям на велосипеде, вы видите множество красивых исторических кладбищ, многие с американскими флагами на могилах американцев, которые сражались и погибли, борясь за свободу. Затем вы попадаете в город Свастика, само название которого символизирует нетерпимость, ненависть и тиранию нацистского режима, за победу над которым отважные американцы отдали свои жизни", - приводит местное издание Adirondack Daily Enterprise выдержку из письма Алкамо.
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Городской совет Блэк-Брук, к юрисдикции которого относится Свастика, единогласно проголосовал против смены названия города. "Мы сожалеем, что люди не из нашего города и не знакомые с историей нашего сообщества чувствуют себя оскорбленными, когда видят его название. Для членов нашего сообщества, которое представляет совет, это название, которые выбрали предки", - заявил член совета Джон Дуглас CNN.
Город получил свое название в XIX веке, оно взято из санскрита, в котором имеет значение "благоденствия", отметил Дуглас.
Как пишет издание Adirondack Daily Enterprise, один из членов совета Ховард Обен заявил, что только "нетерпимый человек" посчитал бы, что название города связано с нацистской символикой.
Отмечается, что к властям города уже не раз обращались с просьбами переименовать населенный пункт, однако название до сих пор остается неизменным.
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