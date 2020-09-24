https://ria.ru/20200924/pereimenovanie-1577702289.html

Власти города Свастика в США проголосовали против изменения его названия

Власти небольшого американского города Свастика, штат Нью-Йорк, проголосовали за то, чтобы оставить название города неизменным, в ответ на предложение жителя... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:02

2020-09-24T13:02

2020-09-24T13:10

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти небольшого американского города Свастика, штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, проголосовали за то, чтобы оставить название города неизменным, в ответ на предложение жителя Нью-Йорка переименовать населенный пункт, сообщает телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Майкл Алкамо, житель Нью-Йорка часто посещающий местность, где расположен городок, во время своих поездок на велосипеде, выступил с идеей поменять название Свастики. "Путешествуя по окрестностям на велосипеде, вы видите множество красивых исторических кладбищ, многие с американскими флагами на могилах американцев, которые сражались и погибли, борясь за свободу. Затем вы попадаете в город Свастика, само название которого символизирует нетерпимость, ненависть и тиранию нацистского режима, за победу над которым отважные американцы отдали свои жизни", - приводит местное издание <a href="https://www.adirondackdailyenterprise.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Adirondack Daily Enterprise</a> выдержку из письма Алкамо.Городской совет Блэк-Брук, к юрисдикции которого относится Свастика, единогласно проголосовал против смены названия города. "Мы сожалеем, что люди не из нашего города и не знакомые с историей нашего сообщества чувствуют себя оскорбленными, когда видят его название. Для членов нашего сообщества, которое представляет совет, это название, которые выбрали предки", - заявил член совета Джон Дуглас CNN.Город получил свое название в XIX веке, оно взято из санскрита, в котором имеет значение "благоденствия", отметил Дуглас.Как пишет издание Adirondack Daily Enterprise, один из членов совета Ховард Обен заявил, что только "нетерпимый человек" посчитал бы, что название города связано с нацистской символикой.Отмечается, что к властям города уже не раз обращались с просьбами переименовать населенный пункт, однако название до сих пор остается неизменным.

https://ria.ru/20200904/pamyatnik-1576773602.html

https://ria.ru/20200724/1574814929.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире