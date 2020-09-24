https://ria.ru/20200924/pereedanie-1577716134.html

Названы способы справиться с ночным перееданием

Член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как перестать переедать по ночам. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:07

2020-09-24T16:07

2020-09-24T20:32

людмила денисенко

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как перестать переедать по ночам.По ее словам, справиться с внезапным приступом голода вечером поможет стакан негазированной воды комнатной температуры. В случае если такой метод не помог, специалист посоветовала перекусить кефиром или теплым молоком со специями.Денисенко подчеркнула, что вечером стоит отказаться от таких напитков, как чай, кофе или сок, поскольку они стимулируют аппетит.Также врач рекомендовала обратить внимание на свой вечерний досуг и избегать занятий, провоцирующих переедание."Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают", — подчеркнула диетолог в комментарии "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известиям</a>".

https://rsport.ria.ru/20200924/serdtse-1577715551.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила денисенко , здоровье - общество