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Названы способы справиться с ночным перееданием
Член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как перестать переедать по ночам. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:07
2020-09-24T20:32
людмила денисенко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как перестать переедать по ночам.По ее словам, справиться с внезапным приступом голода вечером поможет стакан негазированной воды комнатной температуры. В случае если такой метод не помог, специалист посоветовала перекусить кефиром или теплым молоком со специями.Денисенко подчеркнула, что вечером стоит отказаться от таких напитков, как чай, кофе или сок, поскольку они стимулируют аппетит.Также врач рекомендовала обратить внимание на свой вечерний досуг и избегать занятий, провоцирующих переедание."Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают", — подчеркнула диетолог в комментарии "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известиям</a>".
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РИА Новости
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людмила денисенко , здоровье - общество

Названы способы справиться с ночным перееданием

16:07 24.09.2020 (обновлено: 20:32 24.09.2020)
1255
© Flickr / pthreadЛюди, страдающие перееданием, часто страдают ожирением
Люди, страдающие перееданием, часто страдают ожирением - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Flickr / pthread
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как перестать переедать по ночам.
По ее словам, справиться с внезапным приступом голода вечером поможет стакан негазированной воды комнатной температуры. В случае если такой метод не помог, специалист посоветовала перекусить кефиром или теплым молоком со специями.
Денисенко подчеркнула, что вечером стоит отказаться от таких напитков, как чай, кофе или сок, поскольку они стимулируют аппетит.
Также врач рекомендовала обратить внимание на свой вечерний досуг и избегать занятий, провоцирующих переедание.
"Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают", — подчеркнула диетолог в комментарии "Известиям".
Рыба в фольге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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9640014
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Людмила ДенисенкоЗдоровье - Общество
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