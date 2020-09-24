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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577722318.html
Лавров назвал пандемию "черным лебедем", поставившим мир перед выбором
Пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:29
2020-09-24T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
воз
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Как заявил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, "начать стоит с честного и открытого диалога, в первую очередь между постоянными членами Совета безопасности, которые, в соответствии с уставом, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности".Лавров заявил, что Москва считает несправедливыми нападки на систему <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>, в частности."Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в целом, и ее специализированные учреждения. Это, прежде всего, относится ко Всемирной организации здравоохранения. По оценке подавляющего большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно предпринимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами", - сказал глава МИД РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, оон, в мире

Лавров назвал пандемию "черным лебедем", поставившим мир перед выбором

17:29 24.09.2020 (обновлено: 20:52 24.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нынешняя пандемия оказалась тем самым глобальным сдвигом, если хотите, черным лебедем, который поставил нас перед выбором: закрыться и обвинить других во всех бедах или же выйти из кризиса вместе, объединиться во имя благополучного будущего всех стран и народов. Несмотря на очевидность выбора, второй путь требует проявления максимальной политической воли и стратегического мышления", - заявил Лавров, выступая в режиме видеоконференции на заседании Совета безопасности ООН на тему: "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".

Как заявил глава МИД РФ, "начать стоит с честного и открытого диалога, в первую очередь между постоянными членами Совета безопасности, которые, в соответствии с уставом, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
Лавров заявил, что Москва считает несправедливыми нападки на систему ООН и ВОЗ, в частности.
"Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в целом, и ее специализированные учреждения. Это, прежде всего, относится ко Всемирной организации здравоохранения. По оценке подавляющего большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно предпринимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами", - сказал глава МИД РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 18:37Распространение нового коронавируса
Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗООНВ мире
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