https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577722318.html

Лавров назвал пандемию "черным лебедем", поставившим мир перед выбором

Пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:29

2020-09-24T17:29

2020-09-24T20:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

воз

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555198_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_340f2e4d425eb77970057e75dd8052c3.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Как заявил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, "начать стоит с честного и открытого диалога, в первую очередь между постоянными членами Совета безопасности, которые, в соответствии с уставом, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности".Лавров заявил, что Москва считает несправедливыми нападки на систему <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>, в частности."Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в целом, и ее специализированные учреждения. Это, прежде всего, относится ко Всемирной организации здравоохранения. По оценке подавляющего большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно предпринимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами", - сказал глава МИД РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/pandemiya-1577675527.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, оон, в мире