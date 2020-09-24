Лавров назвал пандемию "черным лебедем", поставившим мир перед выбором
17:29 24.09.2020 (обновлено: 20:52 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нынешняя пандемия оказалась тем самым глобальным сдвигом, если хотите, черным лебедем, который поставил нас перед выбором: закрыться и обвинить других во всех бедах или же выйти из кризиса вместе, объединиться во имя благополучного будущего всех стран и народов. Несмотря на очевидность выбора, второй путь требует проявления максимальной политической воли и стратегического мышления", - заявил Лавров, выступая в режиме видеоконференции на заседании Совета безопасности ООН на тему: "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".
Как заявил глава МИД РФ, "начать стоит с честного и открытого диалога, в первую очередь между постоянными членами Совета безопасности, которые, в соответствии с уставом, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
"Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в целом, и ее специализированные учреждения. Это, прежде всего, относится ко Всемирной организации здравоохранения. По оценке подавляющего большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно предпринимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами", - сказал глава МИД РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.