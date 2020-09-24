Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html
Генсек ООН заявил, что мир не сдал тест на международное сотрудничество
Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:41
2020-09-24T15:45
совет безопасности оон
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:140:3069:1866_1400x0_80_0_0_43d2317e08ad3b11b23164cb3bd145aa.jpg
<strong>ООН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> генсек организации <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы не выдержали", - сказал Гутерреш.По его словам, болезнь забрала жизни почти миллион человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем. "Это результат недостатка глобальной подготовленности, сотрудничества, единства и солидарности", - добавил генсек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_f40fb35a8ff3bdaba2f123b267b68648.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности оон, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, оон, в мире

Генсек ООН заявил, что мир не сдал тест на международное сотрудничество

15:41 24.09.2020 (обновлено: 15:45 24.09.2020)
786
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы не выдержали", - сказал Гутерреш.
По его словам, болезнь забрала жизни почти миллион человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем. "Это результат недостатка глобальной подготовленности, сотрудничества, единства и солидарности", - добавил генсек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
14162001
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаСовет Безопасности ООНКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыООНВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Эксперты назвали выдвижение Путина на премию мира заслуженным
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви
Глава Белорусской церкви призвал верующих к посту ради мира в стране
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования
Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Челябинской области дали 13 лет колонии за убийство бизнесмена
Медик делает прививку с вакциной
Людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно, заявил Мурашко
Алексей Навальный в Берлине
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Кадры облета границ Украины и стран НАТО российскими бомбардировщиками Ту-160
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с Украиной и НАТО
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов наладить отношения с ОАЭ и Бахрейном, заявил Зариф
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Лента новостейМолния