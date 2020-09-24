https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html
Генсек ООН заявил, что мир не сдал тест на международное сотрудничество
Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:41
2020-09-24T15:41
2020-09-24T15:45
совет безопасности оон
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
оон
в мире
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<strong>ООН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> генсек организации <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы не выдержали", - сказал Гутерреш.По его словам, болезнь забрала жизни почти миллион человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем. "Это результат недостатка глобальной подготовленности, сотрудничества, единства и солидарности", - добавил генсек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности оон, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, оон, в мире