https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html

Генсек ООН заявил, что мир не сдал тест на международное сотрудничество

Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:41

2020-09-24T15:41

2020-09-24T15:45

совет безопасности оон

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

коронавирусы

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:140:3069:1866_1400x0_80_0_0_43d2317e08ad3b11b23164cb3bd145aa.jpg

<strong>ООН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> генсек организации <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы не выдержали", - сказал Гутерреш.По его словам, болезнь забрала жизни почти миллион человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем. "Это результат недостатка глобальной подготовленности, сотрудничества, единства и солидарности", - добавил генсек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, оон, в мире