https://ria.ru/20200924/pamyatniki-1577704619.html

На Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников

В Ставропольском крае в год 75-летия Победы приведут в порядок 57 воинских захоронений, работы на 54 мемориалах уже завершены, сообщает министерство ЖКХ... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:32

2020-09-24T13:32

2020-09-24T13:32

ессентуки

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> в год 75-летия Победы приведут в порядок 57 воинских захоронений, работы на 54 мемориалах уже завершены, сообщает министерство ЖКХ региона."В этом году на Ставрополье приводят в порядок 33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных образованиях. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено почти 33 миллиона рублей. Не менее 5% добавили муниципалитеты. Перечень воинских захоронений, требующих восстановления, формировался на основе заявок муниципалитетов", — говорится в сообщении.Работы по благоустройству мемориалов, которые завершатся до конца октября, ведутся в рамках ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" и региональной госпрограммы "Сохранение и развитие культуры".Так, на братском кладбище города-курорта <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуки</a> отремонтирована могила красноармейца Сергея Иосифовича Маркова, павшего при освобождении Донбасса, братская могила шести солдат-коммунаров, а также могила неизвестного солдата. В селе Нины Советского городского округа восстановили мемориальный комплекс "Огонь вечной славы". В <a href="http://ria.ru/location_Andropovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Андроповском районе</a> братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в селах Курсавка, Крымгиреевское, Солуно-Дмитриевское, поселках Каскадный, Киан, Новый Янкуль, Овражный. В Каскадном также привели в порядок могилу младшего лейтенанта Николая Петровича Муравьева, а в хуторе Верхний Калаус восстановили могилу неизвестного солдата.Работы еще на трех мемориалах будут завершены до конца октября, Это могила Егора Антоновича Дудка в селе Шведино и могила Семена Егоровича Передрий в селе Благодатное Петровского горокруга, а также памятник советскому летчику на горе Стрижамент."Для Ставрополья дело чести — привести в порядок все найденные воинские захоронения. Мы считаем это направление данью памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной", — отметил министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.

https://ria.ru/20200614/1572914076.html

ессентуки

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ессентуки, ставропольский край