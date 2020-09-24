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На Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников
В Ставропольском крае в год 75-летия Победы приведут в порядок 57 воинских захоронений, работы на 54 мемориалах уже завершены, сообщает министерство ЖКХ... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:32
2020-09-24T13:32
ессентуки
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> в год 75-летия Победы приведут в порядок 57 воинских захоронений, работы на 54 мемориалах уже завершены, сообщает министерство ЖКХ региона."В этом году на Ставрополье приводят в порядок 33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных образованиях. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено почти 33 миллиона рублей. Не менее 5% добавили муниципалитеты. Перечень воинских захоронений, требующих восстановления, формировался на основе заявок муниципалитетов", — говорится в сообщении.Работы по благоустройству мемориалов, которые завершатся до конца октября, ведутся в рамках ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" и региональной госпрограммы "Сохранение и развитие культуры".Так, на братском кладбище города-курорта <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуки</a> отремонтирована могила красноармейца Сергея Иосифовича Маркова, павшего при освобождении Донбасса, братская могила шести солдат-коммунаров, а также могила неизвестного солдата. В селе Нины Советского городского округа восстановили мемориальный комплекс "Огонь вечной славы". В <a href="http://ria.ru/location_Andropovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Андроповском районе</a> братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в селах Курсавка, Крымгиреевское, Солуно-Дмитриевское, поселках Каскадный, Киан, Новый Янкуль, Овражный. В Каскадном также привели в порядок могилу младшего лейтенанта Николая Петровича Муравьева, а в хуторе Верхний Калаус восстановили могилу неизвестного солдата.Работы еще на трех мемориалах будут завершены до конца октября, Это могила Егора Антоновича Дудка в селе Шведино и могила Семена Егоровича Передрий в селе Благодатное Петровского горокруга, а также памятник советскому летчику на горе Стрижамент."Для Ставрополья дело чести — привести в порядок все найденные воинские захоронения. Мы считаем это направление данью памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной", — отметил министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.
https://ria.ru/20200614/1572914076.html
ессентуки
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ессентуки, ставропольский край

На Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников

13:32 24.09.2020
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© Фото : министерство ЖКХ Ставропольского краяНа Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников
На Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : министерство ЖКХ Ставропольского края
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СТАВРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае в год 75-летия Победы приведут в порядок 57 воинских захоронений, работы на 54 мемориалах уже завершены, сообщает министерство ЖКХ региона.
"В этом году на Ставрополье приводят в порядок 33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных образованиях. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено почти 33 миллиона рублей. Не менее 5% добавили муниципалитеты. Перечень воинских захоронений, требующих восстановления, формировался на основе заявок муниципалитетов", — говорится в сообщении.
Работы по благоустройству мемориалов, которые завершатся до конца октября, ведутся в рамках ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" и региональной госпрограммы "Сохранение и развитие культуры".
Так, на братском кладбище города-курорта Ессентуки отремонтирована могила красноармейца Сергея Иосифовича Маркова, павшего при освобождении Донбасса, братская могила шести солдат-коммунаров, а также могила неизвестного солдата. В селе Нины Советского городского округа восстановили мемориальный комплекс "Огонь вечной славы". В Андроповском районе братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в селах Курсавка, Крымгиреевское, Солуно-Дмитриевское, поселках Каскадный, Киан, Новый Янкуль, Овражный. В Каскадном также привели в порядок могилу младшего лейтенанта Николая Петровича Муравьева, а в хуторе Верхний Калаус восстановили могилу неизвестного солдата.
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Работы еще на трех мемориалах будут завершены до конца октября, Это могила Егора Антоновича Дудка в селе Шведино и могила Семена Егоровича Передрий в селе Благодатное Петровского горокруга, а также памятник советскому летчику на горе Стрижамент.
"Для Ставрополья дело чести — привести в порядок все найденные воинские захоронения. Мы считаем это направление данью памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной", — отметил министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.
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ЕссентукиСтавропольский край
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