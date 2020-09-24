https://ria.ru/20200924/otvetstvennost-1577707534.html

Путин напомнил об ответственности губернаторов за эпидситуацию в регионах

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что губернаторы несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в регионах, и заявил о необходимости обеспечить... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:08

2020-09-24T14:08

2020-09-24T16:14

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что губернаторы несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в регионах, и заявил о необходимости обеспечить безопасность людей.Путин традиционно встречается с избранными главами регионов. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции."Напомню, как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей. В этой связи вот, что хотел бы подчеркнуть: ведь у нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблемы гриппа, ОРВИ, вообще так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей", - сказал Путин.В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского краев</a>, Чувашии, Камчатки, Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577216128.html

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Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план" Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план" 2020-09-24T14:08 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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