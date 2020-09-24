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https://ria.ru/20200924/otvetstvennost-1577707534.html
Путин напомнил об ответственности губернаторов за эпидситуацию в регионах
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что губернаторы несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в регионах, и заявил о необходимости обеспечить... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:08
2020-09-24T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что губернаторы несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в регионах, и заявил о необходимости обеспечить безопасность людей.Путин традиционно встречается с избранными главами регионов. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции."Напомню, как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей. В этой связи вот, что хотел бы подчеркнуть: ведь у нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблемы гриппа, ОРВИ, вообще так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей", - сказал Путин.В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского краев</a>, Чувашии, Камчатки, Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план"
Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план"
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин напомнил об ответственности губернаторов за эпидситуацию в регионах

14:08 24.09.2020 (обновлено: 16:14 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что губернаторы несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в регионах, и заявил о необходимости обеспечить безопасность людей.
Путин традиционно встречается с избранными главами регионов. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
"Напомню, как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей. В этой связи вот, что хотел бы подчеркнуть: ведь у нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблемы гриппа, ОРВИ, вообще так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей", - сказал Путин.
В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской областей и Еврейской автономной области. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:18Распространение нового коронавируса
Попова рассказала о нарушениях эпидемиологических мер в регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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