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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/ordinatura-1577717129.html
Поступающие в ординатуру студенты получили льготы за работу с COVID-19
Студенты, которые помогали в борьбе с коронавирусом, получили преференции при поступлении в ординатуру, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:29
2020-09-24T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Студенты, которые помогали в борьбе с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, получили преференции при поступлении в ординатуру, рассказал министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Они получили преференции по поступлению в ординатуру, это очень востребованные преференции", - сказал он в рамках прямой трансляции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Поступающие в ординатуру студенты получили льготы за работу с COVID-19

16:29 24.09.2020 (обновлено: 16:33 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбучение студентов в медицинской академии
Обучение студентов в медицинской академии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Студенты, которые помогали в борьбе с коронавирусом, получили преференции при поступлении в ординатуру, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Они получили преференции по поступлению в ординатуру, это очень востребованные преференции", - сказал он в рамках прямой трансляции.
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 19:17
Врач высшей категории: РФ – передовая страна в сфере здравоохранения
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
810100
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
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