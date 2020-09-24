https://ria.ru/20200924/ordinatura-1577717129.html

Поступающие в ординатуру студенты получили льготы за работу с COVID-19

Студенты, которые помогали в борьбе с коронавирусом, получили преференции при поступлении в ординатуру, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:29

2020-09-24T16:29

2020-09-24T16:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Студенты, которые помогали в борьбе с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, получили преференции при поступлении в ординатуру, рассказал министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Они получили преференции по поступлению в ординатуру, это очень востребованные преференции", - сказал он в рамках прямой трансляции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/kovid-1577570907.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество