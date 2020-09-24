https://ria.ru/20200924/obvineniya-1577731569.html
Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с безосновательными обвинениями, которые постоянный представитель США Келли Крафт выдвинула в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:24
2020-09-24T20:24
2020-09-24T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
келли крафт
коронавирусы
василий небензя
совет безопасности оон
китай
оон
сша
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<strong>ООН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> выразил сожаление в связи с безосновательными обвинениями, которые постоянный представитель США <a href="http://ria.ru/person_kelli-kraft/" target="_blank" data-auto="true">Келли Крафт</a> выдвинула в адрес <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, посвященном борьбе с последствиями COVID-19.Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход. В частности, она призналась, что ей "противно от содержания сегодняшней дискуссии", и заявила, что ей "весьма стыдно за членов этого совета, которые решили сосредоточиться на политических обидах", нежели на вопросе борьбы с пандемией. Затем она обвинила Китай и призвала привлечь "к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html
5
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, келли крафт, коронавирусы, василий небензя, совет безопасности оон, китай, оон, сша, в мире