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https://ria.ru/20200924/obvineniya-1577731569.html
Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с безосновательными обвинениями, которые постоянный представитель США Келли Крафт выдвинула в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:24
2020-09-24T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
келли крафт
коронавирусы
василий небензя
совет безопасности оон
китай
оон
сша
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<strong>ООН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> выразил сожаление в связи с безосновательными обвинениями, которые постоянный представитель США <a href="http://ria.ru/person_kelli-kraft/" target="_blank" data-auto="true">Келли Крафт</a> выдвинула в адрес <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, посвященном борьбе с последствиями COVID-19.Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход. В частности, она призналась, что ей "противно от содержания сегодняшней дискуссии", и заявила, что ей "весьма стыдно за членов этого совета, которые решили сосредоточиться на политических обидах", нежели на вопросе борьбы с пандемией. Затем она обвинила Китай и призвала привлечь "к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, келли крафт, коронавирусы, василий небензя, совет безопасности оон, китай, оон, сша, в мире

Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

20:24 24.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с безосновательными обвинениями, которые постоянный представитель США Келли Крафт выдвинула в адрес Китая на заседании СБ ООН, посвященном борьбе с последствиями COVID-19.
Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход. В частности, она призналась, что ей "противно от содержания сегодняшней дискуссии", и заявила, что ей "весьма стыдно за членов этого совета, которые решили сосредоточиться на политических обидах", нежели на вопросе борьбы с пандемией. Затем она обвинила Китай и призвала привлечь "к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир".
"Мы сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов Совета Безопасности, а заодно и всего Совета в целом. Откровенно говоря, мы не поняли, в чем суть и пафос этих обвинений", - сказал Небензя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Келли КрафтКоронавирусыВасилий НебензяСовет Безопасности ООНКитайООНСШАВ мире
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