https://ria.ru/20200924/nintendo-slomalis-1577711882.html

Французы судятся с Nintendo из-за "нежных" контроллеров приставки Switch

Японский гигант игровой индустрии Nintendo оказался вовлечен в судебные тяжбы во Франции из-за своей портативной приставки Nintendo. О разбирательствах, начатых РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:09

2020-09-24T15:09

2020-09-24T15:09

риа наука

геймеры

nintendo

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Японский гигант игровой индустрии Nintendo оказался вовлечен в судебные тяжбы во Франции из-за своей портативной приставки Nintendo. О разбирательствах, начатых группой покупателей, сообщает <u><a href="https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Monde</a></u>.Причиной конфликта французских геймеров и Nintendo стали контроллеры Joy-Con, которые можно использовать как пристегнутыми к приставке, так и отдельно. Недовольство пользователей ими привело к тому, что в ноябре 2019 года инициативная группа UFC-Que Choisir обратилась к компании, собрав свидетельства о хрупкости печатной платы джойстиков. Общественники потребовали, чтобы Nintendo признала поломку гарантийным случаем и перестала требовать за него 45 евро.Представители японской корпорации, как замечают истцы, не отреагировали на обращение. Теперь парижскому суду предстоит решить, кто прав в этой истории и почему Joy-Con массово выходят из строя за полгода.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, nintendo , гаджеты, технологии