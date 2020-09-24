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https://ria.ru/20200924/nintendo-slomalis-1577711882.html
Французы судятся с Nintendo из-за "нежных" контроллеров приставки Switch
Японский гигант игровой индустрии Nintendo оказался вовлечен в судебные тяжбы во Франции из-за своей портативной приставки Nintendo. О разбирательствах, начатых РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:09
2020-09-24T15:09
риа наука
геймеры
nintendo
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Японский гигант игровой индустрии Nintendo оказался вовлечен в судебные тяжбы во Франции из-за своей портативной приставки Nintendo. О разбирательствах, начатых группой покупателей, сообщает <u><a href="https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Monde</a></u>.Причиной конфликта французских геймеров и Nintendo стали контроллеры Joy-Con, которые можно использовать как пристегнутыми к приставке, так и отдельно. Недовольство пользователей ими привело к тому, что в ноябре 2019 года инициативная группа UFC-Que Choisir обратилась к компании, собрав свидетельства о хрупкости печатной платы джойстиков. Общественники потребовали, чтобы Nintendo признала поломку гарантийным случаем и перестала требовать за него 45 евро.Представители японской корпорации, как замечают истцы, не отреагировали на обращение. Теперь парижскому суду предстоит решить, кто прав в этой истории и почему Joy-Con массово выходят из строя за полгода.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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геймеры, nintendo , гаджеты, технологии

Французы судятся с Nintendo из-за "нежных" контроллеров приставки Switch

15:09 24.09.2020
434
© AP Photo / Koji SasaharaNintendo Switch. Архивное фото
Nintendo Switch. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Японский гигант игровой индустрии Nintendo оказался вовлечен в судебные тяжбы во Франции из-за своей портативной приставки Nintendo. О разбирательствах, начатых группой покупателей, сообщает Le Monde.
Причиной конфликта французских геймеров и Nintendo стали контроллеры Joy-Con, которые можно использовать как пристегнутыми к приставке, так и отдельно. Недовольство пользователей ими привело к тому, что в ноябре 2019 года инициативная группа UFC-Que Choisir обратилась к компании, собрав свидетельства о хрупкости печатной платы джойстиков. Общественники потребовали, чтобы Nintendo признала поломку гарантийным случаем и перестала требовать за него 45 евро.
Представители японской корпорации, как замечают истцы, не отреагировали на обращение. Теперь парижскому суду предстоит решить, кто прав в этой истории и почему Joy-Con массово выходят из строя за полгода.
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РИА НаукагеймерыNintendoгаджетыТехнологии
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