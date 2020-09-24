https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727053.html

Лавров прокомментировал действия Германии в ситуации с Навальным

Россия запросила консульский доступ к Алексею Навальному, Берлин до сих пор его не предоставил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:27

2020-09-24T18:27

2020-09-24T18:27

госпитализация алексея навального

россия

сергей лавров

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Россия запросила консульский доступ к <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> до сих пор его не предоставил, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Недели полторы уже назад мы запросили официально у германских властей консульский доступ к нашему гражданину. Ответа на это обращение мы не получили. Поэтому надеемся, что все-таки партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некого высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы и лишь требует так с высока, высокомерно от нас какого-то покаяния", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Ирана <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммадом Джавадом Зарифом</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577715042.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html

Vanya Duplin Это не повод проявлять хамство и не отвечать на официальные запросы. 12

Василий Кнутт Не стоит устраивать истерик. Человек еще не в форме, да и не немцы решают будет ли он сейчас встречаться с кем-либо 11

8

россия

швеция

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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