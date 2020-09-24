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https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577703592.html
Немецкие анализы по "делу Навального" могли сфабриковать, считает эксперт
Безвредные продукты распада ингибиторов холинэстеразы могли добавить в бутылку с водой Алексея Навального, чтобы затем обнаружить в "нужной концентрации",... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:18
2020-09-24T13:23
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Безвредные продукты распада ингибиторов холинэстеразы могли добавить в бутылку с водой <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, чтобы затем обнаружить в "нужной концентрации", считает доктор химических наук, сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Александр Алентьев."Ингибиторы холинэстеразы распадаются на безвредные вещества, которые затем можно было добавить в бутылку с водой Алексея Навального и затем "обнаружить" в нужной концентрации", - сказал Алентьев в четверг в ходе заседания комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.Он также отметил, что вещества из группы "Новичок" столь ядовиты, что отравление получил бы не только Навальный, но и все, кто с ним контактировал, но "этого не произошло".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла.После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В минувший четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что "Новичок", которым якобы его "отравили", был обнаружен на бутылках из номера в томской гостинице. Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк назвал чушью подобную версию, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, а нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти блогера, но и всех, кто трогал бутылку.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577691347.html
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html
https://ria.ru/20200923/germaniya-1577666197.html
Не надо быть профессором, что бы понять, что эта провокация созданна западными спецслужбами и что **новичёк** там, в Берлине подмешали. Поэтому то и не сотрудничают с Россией.
30
Говорите прямо: сфабрикованы! Что за самоуничижение - будьте добры, извините пожалуйста, может быть...
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россия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, происшествия

Немецкие анализы по "делу Навального" могли сфабриковать, считает эксперт

13:18 24.09.2020 (обновлено: 13:23 24.09.2020)
18932
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaБутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Бутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Безвредные продукты распада ингибиторов холинэстеразы могли добавить в бутылку с водой Алексея Навального, чтобы затем обнаружить в "нужной концентрации", считает доктор химических наук, сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Александр Алентьев.
"Ингибиторы холинэстеразы распадаются на безвредные вещества, которые затем можно было добавить в бутылку с водой Алексея Навального и затем "обнаружить" в нужной концентрации", - сказал Алентьев в четверг в ходе заседания комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 09:58
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Он также отметил, что вещества из группы "Новичок" столь ядовиты, что отравление получил бы не только Навальный, но и все, кто с ним контактировал, но "этого не произошло".
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
В минувший четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что "Новичок", которым якобы его "отравили", был обнаружен на бутылках из номера в томской гостинице. Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк назвал чушью подобную версию, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, а нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти блогера, но и всех, кто трогал бутылку.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:30
МИД: Берлин не предоставил данные о "Новичке" в анализах Навального
120910328
Обсудить8
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Не надо быть профессором, что бы понять, что эта провокация созданна западными спецслужбами и что **новичёк** там, в Берлине подмешали. Поэтому то и не сотрудничают с Россией.
24 сентября, 13:33
Sergej KlassenSergej Klassen
2520111
Говорите прямо: сфабрикованы! Что за самоуничижение - будьте добры, извините пожалуйста, может быть...
24 сентября, 13:25
Саша ЛогерСаша Логер
2430000
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