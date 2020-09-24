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Челябинская область
https://ria.ru/20200924/nadbavka-1577713829.html
Челябинские педагоги получат доплаты за классное руководство
Почти 18 тысяч педагогов в Челябинской области с сентября 2020 года будут получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство, сообщила в четверг... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:33
2020-09-24T15:33
челябинская область
алексей текслер
владимир путин
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Почти 18 тысяч педагогов в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> с сентября 2020 года будут получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона."Педагоги Челябинской области будут получать выплаты за классное руководство. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a>. В области такую выплату начнут получать почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы", - говорится в сообщении.Пресс-служба поясняет, что по инициативе президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> утверждена ежемесячная денежная выплата за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч рублей.На реализацию данного мероприятия Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.По словам министра образования и науки региона Александра Кузнецова, в настоящее время завершена работа по принятию нормативных актов Челябинской области и обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя почти 18 тысячам педагогов школ области. "В ближайшее время учителя получат выплаты за классное руководство в сентябре. В этом учебном году развитие воспитания в школах станет одним из главных лейтмотивов. И классные руководители, которые решают одну из самых важных на сегодня задач, в первую очередь должны почувствовать поддержку со стороны государства", - цитирует пресс-служба министерства образования и науки региона слова министра.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов. С 1 сентября классные руководители в российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/kovid-1577386813.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/chelyabinsk-1577012597.html
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алексей текслер, владимир путин, челябинская область, общество

Челябинские педагоги получат доплаты за классное руководство

15:33 24.09.2020
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© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен - РИА Новости. Почти 18 тысяч педагогов в Челябинской области с сентября 2020 года будут получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Педагоги Челябинской области будут получать выплаты за классное руководство. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор региона Алексей Текслер. В области такую выплату начнут получать почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что по инициативе президента России Владимира Путина утверждена ежемесячная денежная выплата за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч рублей.
На реализацию данного мероприятия Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.
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По словам министра образования и науки региона Александра Кузнецова, в настоящее время завершена работа по принятию нормативных актов Челябинской области и обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя почти 18 тысячам педагогов школ области. "В ближайшее время учителя получат выплаты за классное руководство в сентябре. В этом учебном году развитие воспитания в школах станет одним из главных лейтмотивов. И классные руководители, которые решают одну из самых важных на сегодня задач, в первую очередь должны почувствовать поддержку со стороны государства", - цитирует пресс-служба министерства образования и науки региона слова министра.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов. С 1 сентября классные руководители в российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.
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Челябинская областьАлексей ТекслерВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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