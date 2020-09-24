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https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html
Эксперт оценил идею изменить методику расчета МРОТ
Переход на методику расчета МРОТ, предлагаемую Минтрудом, приведет к росту регистрируемой бедности, это хорошо с точки зрения оценки реального уровня бедности в РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:39
2020-09-24T16:39
александр сафонов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Переход на методику расчета МРОТ, предлагаемую Минтрудом, приведет к росту регистрируемой бедности, это хорошо с точки зрения оценки реального уровня бедности в стране, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Safonov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сафонов</a>.Ранее газета "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.В четверг в министерстве заявили, что законопроект может быть внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> на этой неделе после рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии.Сафонов пояснил, что большинство стран не использует потребительскую корзину, так как такой подход оставляет возможность для манипуляции: набор потребкорзины зависит от тех, кто ее составляет, хотя продукты реально могут не употребляться человеком. Вместо этого страны используют статистику доходов и расходов."Но при этом, безусловно, смотрится на что? Если в структуре расходов больше 50% идет на продукты питания, это уже считается абсолютной бедностью... Потому что если человек получает низкие доходы, он сокращает все, но на продукты питания он все-таки оставляет максимум, иначе он просто умрет", - сказал эксперт.При таком статистическом подходе нет задачи поддерживать структуру расходов в отличие от нормативной системы. Он позволяет понять, какая часть населения действительно бедная, кому надо помогать в первую очередь. Статистический метод также является более дорогим, отметил эксперт."В этом (подходе - ред.) есть плюс. Но еще раз подчеркну, это не означает, что в нашем случае мы не будем иметь определенных проблем. Почему? Потому что тогда встанет вопрос... по поводу того, какова методика подсчета среднедушевого дохода граждан", - пояснил Сафонов.Он уточнил, что вопросы есть и сейчас. В частности, налоговая служба показывает падение НДФЛ в результате кризиса, при этом <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> – постоянный рост средней зарплаты."Будет рост бедности", - отметил эксперт, говоря о том, как взаимосвязаны предлагаемая методика расчета МРОТ и уровень бедности.При этом он добавил, что это хорошо. "Если вы хотите лечить какую-то болезнь, вам же все-таки надо правильный диагноз поставить. И какой смысл оценивать бедность по тому уровню, который не является реальным? Тогда вся социальная политика, которую вы строите, она становится формальной", - пояснил свою мысль Сафонов.Для развития демографии в стране, населению надо дать уверенность в том, что доходы не будут падать ниже реального прожиточного минимума, считает он. "А если вы ему говорите: ну я вам буду помогать на том уровне, который считаю уровнем бедности, то... население будет снижать желание рожать детей. Поэтому вы проблему стабилизации демографии не решите никогда", - пояснил проректор.
https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html
https://ria.ru/20200924/sovfed-1577693662.html
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александр сафонов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, общество

Эксперт оценил идею изменить методику расчета МРОТ

16:39 24.09.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Переход на методику расчета МРОТ, предлагаемую Минтрудом, приведет к росту регистрируемой бедности, это хорошо с точки зрения оценки реального уровня бедности в стране, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
В четверг в министерстве заявили, что законопроект может быть внесен в Госдуму на этой неделе после рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии.
Сафонов пояснил, что большинство стран не использует потребительскую корзину, так как такой подход оставляет возможность для манипуляции: набор потребкорзины зависит от тех, кто ее составляет, хотя продукты реально могут не употребляться человеком. Вместо этого страны используют статистику доходов и расходов.
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В Госдуме оценили идею Минтруда об изменении расчета МРОТ
"Но при этом, безусловно, смотрится на что? Если в структуре расходов больше 50% идет на продукты питания, это уже считается абсолютной бедностью... Потому что если человек получает низкие доходы, он сокращает все, но на продукты питания он все-таки оставляет максимум, иначе он просто умрет", - сказал эксперт.
При таком статистическом подходе нет задачи поддерживать структуру расходов в отличие от нормативной системы. Он позволяет понять, какая часть населения действительно бедная, кому надо помогать в первую очередь. Статистический метод также является более дорогим, отметил эксперт.
"В этом (подходе - ред.) есть плюс. Но еще раз подчеркну, это не означает, что в нашем случае мы не будем иметь определенных проблем. Почему? Потому что тогда встанет вопрос... по поводу того, какова методика подсчета среднедушевого дохода граждан", - пояснил Сафонов.
Он уточнил, что вопросы есть и сейчас. В частности, налоговая служба показывает падение НДФЛ в результате кризиса, при этом Росстат – постоянный рост средней зарплаты.
"Будет рост бедности", - отметил эксперт, говоря о том, как взаимосвязаны предлагаемая методика расчета МРОТ и уровень бедности.
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При этом он добавил, что это хорошо. "Если вы хотите лечить какую-то болезнь, вам же все-таки надо правильный диагноз поставить. И какой смысл оценивать бедность по тому уровню, который не является реальным? Тогда вся социальная политика, которую вы строите, она становится формальной", - пояснил свою мысль Сафонов.
Для развития демографии в стране, населению надо дать уверенность в том, что доходы не будут падать ниже реального прожиточного минимума, считает он. "А если вы ему говорите: ну я вам буду помогать на том уровне, который считаю уровнем бедности, то... население будет снижать желание рожать детей. Поэтому вы проблему стабилизации демографии не решите никогда", - пояснил проректор.
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Александр СафоновМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФОбщество
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