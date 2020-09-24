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https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html
В Госдуме оценили идею Минтруда об изменении расчета МРОТ
Новый подход для расчета МРОТ и прожиточного минимума будет обеспечивать их увеличение, если будут расти заработные платы и увеличиваться реальные доходы,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:05
2020-09-24T11:05
ярослав нилов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
лдпр
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Новый подход для расчета МРОТ и прожиточного минимума будет обеспечивать их увеличение, если будут расти заработные платы и увеличиваться реальные доходы, однако следует доводить МРОТ до уровня порядка 20 тысяч рублей и вводить нулевую ставку НДФЛ для россиян с доходами на этом уровне, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> (ЛДПР).Ранее газета "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" сообщила, что новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), предложенный министерством труда, одобрили на заседании правительства 23 сентября. Как сообщает издание, ведомство предложило рассчитывать прожиточный минимум как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать ее на уровне 44,2%."Мы неоднократно говорили, что это прошлый век, когда в законе прописано, сколько пенсионер, ребенок или взрослый съедает в год яиц, макарон, хлеба. Мы наблюдали постоянно, как Росстат намеренно занижал стоимость корзины, что влияло на размер прожиточного минимума. Прожиточный минимум иногда даже снижался, что вызывало бурю эмоций. Но если брать по календарному году, то изменения были в итоге даже ниже установленной инфляции. То есть если раньше существовала прямая зависимость коэффициента инфляции и прожиточного минимума, то теперь важны другие параметры", - сказал Нилов РИА Новости.Глава комитета добавил, что с идеологией медианного подхода он согласен, тем более, что он давно используется, в том числе, на Западе."Эта методика более справедливая и более логичная, и вообще список продуктов в законе — это прошлый век. Но по версии фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, мы считаем, что реальный МРОТ и реальный прожиточный минимум должен быть на уровне где-то 20 тысяч рублей. При этом если мы сегодня переходим к прогрессивной шкале налогообложения, необходимо вводить и нулевую ставку НДФЛ для тех, кто получает на уровне 20 тысяч рублей", - сказал Нилов."Ну а что касается наших граждан, на мой взгляд, нашим гражданам абсолютно без разницы, какая методика используется. Самое главное, чтобы была заработная плата, которая бы росла, чтобы прожиточные минимум соответствовал реальному прожиточному минимуму", - добавил депутат.От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстатом</a> данных о ценах на товары и услуги.
https://ria.ru/20200924/sovfed-1577693662.html
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ярослав нилов, федеральная служба государственной статистики (росстат), лдпр, общество

В Госдуме оценили идею Минтруда об изменении расчета МРОТ

11:05 24.09.2020
786
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новый подход для расчета МРОТ и прожиточного минимума будет обеспечивать их увеличение, если будут расти заработные платы и увеличиваться реальные доходы, однако следует доводить МРОТ до уровня порядка 20 тысяч рублей и вводить нулевую ставку НДФЛ для россиян с доходами на этом уровне, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), предложенный министерством труда, одобрили на заседании правительства 23 сентября. Как сообщает издание, ведомство предложило рассчитывать прожиточный минимум как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать ее на уровне 44,2%.
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"Мы неоднократно говорили, что это прошлый век, когда в законе прописано, сколько пенсионер, ребенок или взрослый съедает в год яиц, макарон, хлеба. Мы наблюдали постоянно, как Росстат намеренно занижал стоимость корзины, что влияло на размер прожиточного минимума. Прожиточный минимум иногда даже снижался, что вызывало бурю эмоций. Но если брать по календарному году, то изменения были в итоге даже ниже установленной инфляции. То есть если раньше существовала прямая зависимость коэффициента инфляции и прожиточного минимума, то теперь важны другие параметры", - сказал Нилов РИА Новости.
Глава комитета добавил, что с идеологией медианного подхода он согласен, тем более, что он давно используется, в том числе, на Западе.
"Эта методика более справедливая и более логичная, и вообще список продуктов в законе — это прошлый век. Но по версии фракции ЛДПР, мы считаем, что реальный МРОТ и реальный прожиточный минимум должен быть на уровне где-то 20 тысяч рублей. При этом если мы сегодня переходим к прогрессивной шкале налогообложения, необходимо вводить и нулевую ставку НДФЛ для тех, кто получает на уровне 20 тысяч рублей", - сказал Нилов.
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"Ну а что касается наших граждан, на мой взгляд, нашим гражданам абсолютно без разницы, какая методика используется. Самое главное, чтобы была заработная плата, которая бы росла, чтобы прожиточные минимум соответствовал реальному прожиточному минимуму", - добавил депутат.
От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.
Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.
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Ярослав НиловФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЛДПРОбщество
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