Минск ожидает от партнеров невмешательства во внутренние дела
14:33 24.09.2020 (обновлено: 15:07 24.09.2020)
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что не стремится к конфронтации с зарубежными партнерами, а настроен на диалог и ждет от других стран уважения и невмешательства во внутренние дела республики.
"Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.
Подчеркивается, что "Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации". "Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами", - отмечается в заявлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
Ряд западных стран заявил о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
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