Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/minsk-1577709710.html
Минск ожидает от партнеров невмешательства во внутренние дела
МИД Белоруссии заявил, что не стремится к конфронтации с зарубежными партнерами, а настроен на диалог и ждет от других стран уважения и невмешательства во... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:33
2020-09-24T15:07
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
протесты в белоруссии
мид белоруссии
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_02df06bdc5622c47409a610b0b1b1bc3.jpg
<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> заявил, что не стремится к конфронтации с зарубежными партнерами, а настроен на диалог и ждет от других стран уважения и невмешательства во внутренние дела республики."Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.Подчеркивается, что "Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации". "Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами", - отмечается в заявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Ряд западных стран заявил о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701688.html
https://ria.ru/20200924/priznanie-1577710340.html
1
белоруссия
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_fb2ccaf03cdc202281b52d78de3aa1d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, мид белоруссии, минск, в мире

Минск ожидает от партнеров невмешательства во внутренние дела

14:33 24.09.2020 (обновлено: 15:07 24.09.2020)
740
© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что не стремится к конфронтации с зарубежными партнерами, а настроен на диалог и ждет от других стран уважения и невмешательства во внутренние дела республики.
"Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:53Протесты в Белоруссии
Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию
Подчеркивается, что "Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации". "Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами", - отмечается в заявлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
Ряд западных стран заявил о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:40Протесты в Белоруссии
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
2950104
Обсудить1
Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияМИД БелоруссииМинскВ мире
Рекомендуем
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Разгон участников акций протеста в Минске
Минчанка украла у милиционера рацию, когда тот задерживал протестующего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Глава ЕК обсудила с премьерами Польши, Венгрии и Чехии "план для Минска"
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству Германии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила отношения России и Запада на информационном направлении
Подводный флот ведет огонь Калибрами. Кадры с учений Кавказ-2020
Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
РФПИ рассказал о ценообразовании на российскую вакцину для других стран
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на участников акций протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко пообещал впредь сообщать Западу о крупных мероприятиях в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния