https://ria.ru/20200924/minsk-1577709710.html

Минск ожидает от партнеров невмешательства во внутренние дела

МИД Белоруссии заявил, что не стремится к конфронтации с зарубежными партнерами, а настроен на диалог и ждет от других стран уважения и невмешательства во... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:33

2020-09-24T14:33

2020-09-24T15:07

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

протесты в белоруссии

мид белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> заявил, что не стремится к конфронтации с зарубежными партнерами, а настроен на диалог и ждет от других стран уважения и невмешательства во внутренние дела республики."Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.Подчеркивается, что "Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации". "Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами", - отмечается в заявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Ряд западных стран заявил о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701688.html

https://ria.ru/20200924/priznanie-1577710340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, мид белоруссии, минск, в мире