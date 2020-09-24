Приостановленную из-за пандемии плановую медпомощь полностью восстановили
17:21 24.09.2020 (обновлено: 18:42 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В России полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи, которое приостанавливали из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций опорно-двигательного аппарата, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — сказал глава Минздрава, выступая на встрече, посвященной профилактике неинфекционных заболеваний, на полях Генассамблеи ООН.
Он уточнил, что количество "тяжелых больных" с коронавирусом остается стабильным.
Также, по словам министра, если человек уже переболел COVID-19 и у него есть антитела, то делать прививку от коронавируса в этом сезоне не нужно.
В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в российских регионах создали 169 тысяч мест в больницах для лечения инфицированных коронавирусом. Тогда она отмечала, что при возвращении в обычный режим оказания плановой помощи часть этих коек нужно оставить в резерве.
За все время распространение заболевания в России COVID-19 диагностировали у 1 128 836 человек, 19 948 пациентов скончались, 929 829 выздоровели. Всего в стране провели почти 44 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.