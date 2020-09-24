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https://ria.ru/20200924/medpomosch-1577721943.html
Приостановленную из-за пандемии плановую медпомощь полностью восстановили
В России полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи, которое приостанавливали из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:21
2020-09-24T18:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В России полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи, которое приостанавливали из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что количество "тяжелых больных" с коронавирусом остается стабильным.Также, по словам министра, если человек уже переболел COVID-19 и у него есть антитела, то делать прививку от коронавируса в этом сезоне не нужно.В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в российских регионах создали 169 тысяч мест в больницах для лечения инфицированных коронавирусом. Тогда она отмечала, что при возвращении в обычный режим оказания плановой помощи часть этих коек нужно оставить в резерве.За все время распространение заболевания в России COVID-19 диагностировали у 1 128 836 человек, 19 948 пациентов скончались, 929 829 выздоровели. Всего в стране провели почти 44 миллиона тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Приостановленную из-за пандемии плановую медпомощь полностью восстановили

17:21 24.09.2020 (обновлено: 18:42 24.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПосетитель и медработник в городской поликлинике № 209 в Москве
Посетитель и медработник в городской поликлинике № 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В России полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи, которое приостанавливали из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций опорно-двигательного аппарата, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — сказал глава Минздрава, выступая на встрече, посвященной профилактике неинфекционных заболеваний, на полях Генассамблеи ООН.

Он уточнил, что количество "тяжелых больных" с коронавирусом остается стабильным.
Также, по словам министра, если человек уже переболел COVID-19 и у него есть антитела, то делать прививку от коронавируса в этом сезоне не нужно.
В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в российских регионах создали 169 тысяч мест в больницах для лечения инфицированных коронавирусом. Тогда она отмечала, что при возвращении в обычный режим оказания плановой помощи часть этих коек нужно оставить в резерве.
За все время распространение заболевания в России COVID-19 диагностировали у 1 128 836 человек, 19 948 пациентов скончались, 929 829 выздоровели. Всего в стране провели почти 44 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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