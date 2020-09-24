https://ria.ru/20200924/medpomosch-1577721943.html

Приостановленную из-за пандемии плановую медпомощь полностью восстановили

В России полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи, которое приостанавливали из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:21

2020-09-24T17:21

2020-09-24T18:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724149_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_0bb276e3da84f3128637ce3835eb3055.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В России полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи, которое приостанавливали из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что количество "тяжелых больных" с коронавирусом остается стабильным.Также, по словам министра, если человек уже переболел COVID-19 и у него есть антитела, то делать прививку от коронавируса в этом сезоне не нужно.В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в российских регионах создали 169 тысяч мест в больницах для лечения инфицированных коронавирусом. Тогда она отмечала, что при возвращении в обычный режим оказания плановой помощи часть этих коек нужно оставить в резерве.За все время распространение заболевания в России COVID-19 диагностировали у 1 128 836 человек, 19 948 пациентов скончались, 929 829 выздоровели. Всего в стране провели почти 44 миллиона тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577708601.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество