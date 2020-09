https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html

Меган Маркл неожиданно появилась на шоу талантов

Во время финального выпуска телепроекта America's Got Talent к прямому эфиру по видеосвязи неожиданно подключилась Меган Маркл, супруга принца Гарри. Она... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:20

2020-09-24T16:20

2020-09-24T16:20

<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Во время финального выпуска телепроекта America's Got Talent к прямому эфиру по видеосвязи неожиданно подключилась Меган Маркл, супруга принца Гарри. Она сделала это, чтобы поддержать одного из участников, <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/meghan-markle-stuns-surprise-americas-22733517" target="_blank">сообщает</a> Mirror. Герцогиня Сассекская пожелала удачи своему любимому конкурсанту, певцу Арчи Уильямсу. Еще во время прослушивания Арчи Уильямс шокировал судей. Оказалось, что еще до участия в America's Got Talent он по ошибке провел 36 лет в тюрьме. Когда ему было 22-го года, суд признал его виновным в изнасиловании и покушении на убийство. С самого начала он покорил членов жюри и зрителей вокальными данными и артистизмом. В финале Арчи Уильямс исполнил песню группы The Beatles "Blackbird", получив высокую оценку за безупречное исполнение.Однако несмотря на поддержку Меган Маркл и талант, музыкант так и не победил. В конце он уступил первое место артисту по имени Брэндон Лик.

