https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html
Меган Маркл неожиданно появилась на шоу талантов
Во время финального выпуска телепроекта America's Got Talent к прямому эфиру по видеосвязи неожиданно подключилась Меган Маркл, супруга принца Гарри. Она... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:20
2020-09-24T16:20
2020-09-24T16:20
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Во время финального выпуска телепроекта America's Got Talent к прямому эфиру по видеосвязи неожиданно подключилась Меган Маркл, супруга принца Гарри. Она сделала это, чтобы поддержать одного из участников, <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/meghan-markle-stuns-surprise-americas-22733517" target="_blank">сообщает</a> Mirror. Герцогиня Сассекская пожелала удачи своему любимому конкурсанту, певцу Арчи Уильямсу. Еще во время прослушивания Арчи Уильямс шокировал судей. Оказалось, что еще до участия в America's Got Talent он по ошибке провел 36 лет в тюрьме. Когда ему было 22-го года, суд признал его виновным в изнасиловании и покушении на убийство. С самого начала он покорил членов жюри и зрителей вокальными данными и артистизмом. В финале Арчи Уильямс исполнил песню группы The Beatles "Blackbird", получив высокую оценку за безупречное исполнение.Однако несмотря на поддержку Меган Маркл и талант, музыкант так и не победил. В конце он уступил первое место артисту по имени Брэндон Лик.
https://ria.ru/20200716/1574400042.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, меган маркл, знаменитости, звезды
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости
. Во время финального выпуска телепроекта America's Got Talent к прямому эфиру по видеосвязи неожиданно подключилась Меган Маркл, супруга принца Гарри. Она сделала это, чтобы поддержать одного из участников, сообщает
Mirror.
Герцогиня Сассекская пожелала удачи своему любимому конкурсанту, певцу Арчи Уильямсу.
"Привет, Арчи! Хотела сказать, что мы с мужем были так тронуты твоей историей. Мы болели за тебя каждую неделю, и дело не только в том, что мы неравнодушны к твоему имени, — пошутила Меган Маркл, имея в виду сына Арчи. — Мы гордимся тобой и болеем за тебя. Не можем дождаться, чтобы увидеть финальный результат".
Еще во время прослушивания Арчи Уильямс шокировал судей. Оказалось, что еще до участия в America's Got Talent он по ошибке провел 36 лет в тюрьме. Когда ему было 22-го года, суд признал его виновным в изнасиловании и покушении на убийство.
"Я знал, что невиновен, я не совершал преступления. Но, будучи бедным чернокожим парнем, у меня не было финансовых возможностей, чтобы бороться со штатом Луизиана, где проходили слушания, — вспоминал Усильямс. — Тогда дни превратились в недели, в месяцы, в годы и десятилетия. Это было похоже на кошмар".
С самого начала он покорил членов жюри и зрителей вокальными данными и артистизмом. В финале Арчи Уильямс исполнил песню группы The Beatles "Blackbird", получив высокую оценку за безупречное исполнение.
Однако несмотря на поддержку Меган Маркл и талант, музыкант так и не победил. В конце он уступил первое место артисту по имени Брэндон Лик.