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https://ria.ru/20200924/marinina-1577720912.html
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Автор книги, по которой снимается фильм, должен быть готов к тому, что оригинал "покорежат", и не вмешиваться в съемочный процесс, считает писательница... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:53
2020-09-24T19:53
культура
книги
новости культуры
александра маринина (марина алексеева)
елена яковлева
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Автор книги, по которой снимается фильм, должен быть готов к тому, что оригинал "покорежат", и не вмешиваться в съемочный процесс, считает писательница Александра Маринина.Она отметила, что, продавая права на экранизацию, автор должен быть готов к тому, что "его личность безжалостно покорежат"."Режиссеры и сценаристы – это специально обученные люди, это профессия, а написать книгу может любой человек. Они лучше знают, как правильно. Автор не должен туда соваться. Он должен понимать, что курочить будут сильно, вставлять всякую отсебятину – это нормально. Продаешь права – будь готов к тому, что твою личность безжалостно покорежат", - сказала Маринина.Писательница рассказала, что новую книгу о полковнике милиции Анастасии Каменской "Безупречная репутация" она писала в той же манере, что и 15 лет назад."Я написала так, как писала давно. Я не знаю, удалось ли мне сохранить манеру подачи материала, которая могла за полтора десятка лет испариться из головы, не потеряла ли я читателя, которому нравились те книги", - отметила она.По ее словам, права на экранизацию еще не проданы. Предыдущие романы о Каменской были экранизированы, главную роль сыграла Елена Яковлева.
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книги, новости культуры, александра маринина (марина алексеева), елена яковлева

Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки

19:53 24.09.2020
97
© РИА Новости / Нина ЗотинаПисатель Александра Маринина на презентации своего детективного романа "Безупречная репутация" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Писатель Александра Маринина на презентации своего детективного романа Безупречная репутация в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Автор книги, по которой снимается фильм, должен быть готов к тому, что оригинал "покорежат", и не вмешиваться в съемочный процесс, считает писательница Александра Маринина.
"Влиять на сценарий практически невозможно, если нет давних дружеских отношений с режиссером и продюсером. И это правильно, потому что текст и видеопродукт создаются по разным канонам. И если снимать фильм в точности, как написана книга, это будет абсолютно несмотрибельно - одни говорящие головы", - сказала Маринина на презентации новой книги "Безупречная репутация" в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что, продавая права на экранизацию, автор должен быть готов к тому, что "его личность безжалостно покорежат".
"Режиссеры и сценаристы – это специально обученные люди, это профессия, а написать книгу может любой человек. Они лучше знают, как правильно. Автор не должен туда соваться. Он должен понимать, что курочить будут сильно, вставлять всякую отсебятину – это нормально. Продаешь права – будь готов к тому, что твою личность безжалостно покорежат", - сказала Маринина.
Писательница рассказала, что новую книгу о полковнике милиции Анастасии Каменской "Безупречная репутация" она писала в той же манере, что и 15 лет назад.
"Я написала так, как писала давно. Я не знаю, удалось ли мне сохранить манеру подачи материала, которая могла за полтора десятка лет испариться из головы, не потеряла ли я читателя, которому нравились те книги", - отметила она.
По ее словам, права на экранизацию еще не проданы. Предыдущие романы о Каменской были экранизированы, главную роль сыграла Елена Яковлева.
Писатель Александра Маринина - РИА Новости, 1920, 21.08.2019
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