https://ria.ru/20200924/marinina-1577720912.html

Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки

Автор книги, по которой снимается фильм, должен быть готов к тому, что оригинал "покорежат", и не вмешиваться в съемочный процесс, считает писательница... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:53

2020-09-24T19:53

2020-09-24T19:53

культура

книги

новости культуры

александра маринина (марина алексеева)

елена яковлева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577726826_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a7ac4a1d6efd0209b854d4e8288a8d28.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Автор книги, по которой снимается фильм, должен быть готов к тому, что оригинал "покорежат", и не вмешиваться в съемочный процесс, считает писательница Александра Маринина.Она отметила, что, продавая права на экранизацию, автор должен быть готов к тому, что "его личность безжалостно покорежат"."Режиссеры и сценаристы – это специально обученные люди, это профессия, а написать книгу может любой человек. Они лучше знают, как правильно. Автор не должен туда соваться. Он должен понимать, что курочить будут сильно, вставлять всякую отсебятину – это нормально. Продаешь права – будь готов к тому, что твою личность безжалостно покорежат", - сказала Маринина.Писательница рассказала, что новую книгу о полковнике милиции Анастасии Каменской "Безупречная репутация" она писала в той же манере, что и 15 лет назад."Я написала так, как писала давно. Я не знаю, удалось ли мне сохранить манеру подачи материала, которая могла за полтора десятка лет испариться из головы, не потеряла ли я читателя, которому нравились те книги", - отметила она.По ее словам, права на экранизацию еще не проданы. Предыдущие романы о Каменской были экранизированы, главную роль сыграла Елена Яковлева.

https://ria.ru/20190821/1557719162.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, александра маринина (марина алексеева), елена яковлева