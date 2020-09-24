https://ria.ru/20200924/mariinka-1577694800.html

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"

Мариинский театр в четверг представит премьеру Алексея Ратманского "Семь сонат" на музыку Доменико Скарлатти, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:13

2020-09-24T13:13

2020-09-24T13:13

культура

театр

балет

новости культуры

американский театр балета

алексей ратманский

мариинский театр

нью-йорк (город)

дмитрий шостакович

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Mariinskijj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Мариинский театр</a> в четверг представит премьеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ratmanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Ратманского</a> "Семь сонат" на музыку Доменико Скарлатти, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Программу вечера 24 сентября составят, помимо балета "Семь сонат", постановки хореографа, возобновленные в прошлом сезоне: "Лунный Пьеро" на музыку Арнольда Шёнберга и Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_SHostakovich/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Шостаковича</a>."Семь сонат" были созданы в 2009 году для <a href="http://ria.ru/organization_22b3d93ad0c92db0bd42798b1d605618/" target="_blank" data-auto="true">Американского театра балета</a>. В прошлом сезоне балетная труппа Мариинки готовила эту постановку к мартовскому фестивалю "Мариинский", но из-за пандемии коронавируса выпуск спектакля пришлось отложить.Тогда хореографический текст артисты разучивали с одной из первых исполнителей балета Стеллой Амрерой. Не прервало работу и закрытие границ: как в прошлом сезоне, так и сейчас Ратманский вносит свои коррективы по видеосвязи из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, присутствуя таким образом почти на каждой репетиции.Партии готовят Екатерина Кандаурова и Роман Беляков, Мария Хорева и Филипп Степин, Алина Сомова и Роман Малышев.В двух обрамляющих премьеру балетах, которые театр успел показать публике весной на открытии фестиваля "Мариинский", теперь зрителей ждут новые солисты.Разные по музыкальному материалу (Шёнберг, Скарлатти, Шостакович) контрастные по эмоциональной окраске и атмосфере, три постановки Ратманского представляют узнаваемый почерк хореографа, у которого движение и изящные танцевальные комбинации рождаются непосредственно из музыки.

https://ria.ru/20200819/1575970869.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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