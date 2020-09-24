https://ria.ru/20200924/magaziny-1577723941.html

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В Москве с мая этого года закрыли более сорока предприятий торговли за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:50

2020-09-24T17:50

2020-09-24T17:50

распространение нового коронавируса

алексей немерюк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

x5 retail group

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с мая этого года закрыли более сорока предприятий торговли за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.В частности, сегодня в городе приостановили деятельность ряд магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".Он подчеркнул, что в столице продолжает действовать указ мэра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> от 12 мая. Документ обязывает всех посетителей магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, ТЦ носить маску и перчатки.По его словам, сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют предприятия, недобросовестно относящиеся к противоэпидемическим требованиям — то есть там, где и сотрудники их не соблюдают, и не требуют этого от своих посетителей.По словам Немерюка, рейды с целью контроля соблюдения противоэпидемических норм в Москве будут и дальше продолжаться.Он также отметил, что срок, на который приостанавливает работу тот или иной магазин, определяет суд.Главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров, в свою очередь, пояснил, что максимальный период, на который могут приостановить работу организации, составляет до 90 дней. Альтернативой этому может быть штраф.Говоря о закрытии ряда магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия", Майоров указал, что там был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, не было дезинфицирующих средств в подсобных помещениях.Кроме того, в магазинах не было запасов масок и перчаток, не проводилась уборка, загрязнены вентиляционные системы, не проводилось обеззараживание воздуха с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок.Он также уточнил, что если юридическое лицо представит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то при рассмотрении дела это станет смягчающим обстоятельством.В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.Нарушения устраняютсяТорговая сеть "Перекресток" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_X5_Retail_Group/" target="_blank" data-auto="true">X5 Retail Group</a>) заявила, что устраняет нарушения в столичном магазине, где Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических норм.Собеседник агентства добавил, что компания принимает все необходимые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в торговых точках нанесена специальная разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также в магазинах есть антисептики для сотрудников и покупателей.Рост числа зараженных в МосквеВ Москве сегодня впервые за несколько месяцев было выявлено свыше тысячи зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки число жителей столицы с положительным тестом на COVID-19 составило 1050 человек. Последний раз такой показатель был зафиксирован 23 июня — тогда за день заразился 1081 москвич.По данным штаба, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в столице за последнюю неделю увеличилось примерно на 30.Оперативный штаб попросил москвичей по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, поскольку развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия продолжается, однако ситуация с распространением COVID-19 в столице остается стабильной. По словам мэра, небольшой прирост заболевших в основном связан с активным тестированием на наличие коронавирусной инфекции.В общей сложности в России с начала эпидемии было выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 20 тысяч пациентов умерли, 929 тысячи человек выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707987.html

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577379448.html

https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577689611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/maski-1577269859.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), x5 retail group, сергей собянин, москва