В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве с мая этого года закрыли более сорока предприятий торговли за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В частности, сегодня в городе приостановили деятельность ряд магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".
"Всего было закрыто 43 предприятия торговли, но критические случаи, когда магазины больше не открывались, единичны: несколько раз подряд предприятия не реагировали на предписания Роспотребнадзора", — подчеркнул Немерюк.
Он подчеркнул, что в столице продолжает действовать указ мэра Сергея Собянина от 12 мая. Документ обязывает всех посетителей магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, ТЦ носить маску и перчатки.
"Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах", — отметил Немерюк.
По его словам, сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют предприятия, недобросовестно относящиеся к противоэпидемическим требованиям — то есть там, где и сотрудники их не соблюдают, и не требуют этого от своих посетителей.
"Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", — добавил руководитель департамента.
По словам Немерюка, рейды с целью контроля соблюдения противоэпидемических норм в Москве будут и дальше продолжаться.
Он также отметил, что срок, на который приостанавливает работу тот или иной магазин, определяет суд.
Главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров, в свою очередь, пояснил, что максимальный период, на который могут приостановить работу организации, составляет до 90 дней. Альтернативой этому может быть штраф.
Говоря о закрытии ряда магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия", Майоров указал, что там был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, не было дезинфицирующих средств в подсобных помещениях.
Кроме того, в магазинах не было запасов масок и перчаток, не проводилась уборка, загрязнены вентиляционные системы, не проводилось обеззараживание воздуха с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок.
"Процессуальные документы о временном запрете действия данной организации сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд", — сказал Майоров.
Он также уточнил, что если юридическое лицо представит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то при рассмотрении дела это станет смягчающим обстоятельством.
В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
Нарушения устраняются
Торговая сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) заявила, что устраняет нарушения в столичном магазине, где Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических норм.
"В Москве более 300 "Перекрестков", мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине, проводим дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты", — сообщил РИА Новости представитель X5.
Собеседник агентства добавил, что компания принимает все необходимые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в торговых точках нанесена специальная разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также в магазинах есть антисептики для сотрудников и покупателей.
"Во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, действуют ужесточенные требования к уборке и дезинфекции торговых помещений. Всем сотрудникам измеряют температуру тела перед началом смены и далее в течение рабочего дня. Сотрудники с признаками инфекционных заболеваний на работу не допускаются", — подчеркнули в компании.
Рост числа зараженных в Москве
В Москве сегодня впервые за несколько месяцев было выявлено свыше тысячи зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки число жителей столицы с положительным тестом на COVID-19 составило 1050 человек.
Последний раз такой показатель был зафиксирован 23 июня — тогда за день заразился 1081 москвич.
По данным штаба, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в столице за последнюю неделю увеличилось примерно на 30.
"В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом", — отметили в штабе.
15 сентября, 15:19Нажим на масочный режим. 35 тысяч масок купили в автобусах Подмосковья
Оперативный штаб попросил москвичей по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, поскольку развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.
"Особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", — подчеркнули в штабе.
Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия продолжается, однако ситуация с распространением COVID-19 в столице остается стабильной. По словам мэра, небольшой прирост заболевших в основном связан с активным тестированием на наличие коронавирусной инфекции.
В общей сложности в России с начала эпидемии было выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 20 тысяч пациентов умерли, 929 тысячи человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.