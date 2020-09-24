https://ria.ru/20200924/loshad-1577663326.html

В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета

В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, сообщает UPI. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T02:39

2020-09-24T02:39

2020-09-24T02:39

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/22/Watch-Helicopter-hoists-harnessed-horse-out-of-60-foot-ravine/6521600796933/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Восьмилетняя лошадь Лола убежала от своего владельца и сорвалась в ущелье глубиной 18 метров, расположенное в округе Сан-Хуан-Капистрано.Очевидцы происшествия позвонили спасателям. На место прибыли пожарные, которые приняли решение временно усыпить животное, а потом поднять его при помощи вызванного на подмогу вертолета. По-другому вызволить Лолу было невозможно.Животное перевезли в безопасное место и передали хозяину.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

калифорния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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