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Туризм
https://ria.ru/20200924/loshad-1577663326.html
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, сообщает UPI. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:39
2020-09-24T02:39
туризм
туризм
новости - туризм
калифорния
сша
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/22/Watch-Helicopter-hoists-harnessed-horse-out-of-60-foot-ravine/6521600796933/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Восьмилетняя лошадь Лола убежала от своего владельца и сорвалась в ущелье глубиной 18 метров, расположенное в округе Сан-Хуан-Капистрано.Очевидцы происшествия позвонили спасателям. На место прибыли пожарные, которые приняли решение временно усыпить животное, а потом поднять его при помощи вызванного на подмогу вертолета. По-другому вызволить Лолу было невозможно.Животное перевезли в безопасное место и передали хозяину.
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калифорния
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туризм, новости - туризм, калифорния, сша

В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета

02:39 24.09.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЛошадь
Лошадь - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Калифорнии сняли на видео спасение лошади, упавшей в глубокое ущелье, с помощью вертолета, сообщает UPI.
Восьмилетняя лошадь Лола убежала от своего владельца и сорвалась в ущелье глубиной 18 метров, расположенное в округе Сан-Хуан-Капистрано.
Очевидцы происшествия позвонили спасателям. На место прибыли пожарные, которые приняли решение временно усыпить животное, а потом поднять его при помощи вызванного на подмогу вертолета. По-другому вызволить Лолу было невозможно.
Животное перевезли в безопасное место и передали хозяину.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКалифорнияСША
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