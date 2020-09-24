https://ria.ru/20200924/kuvarzina-1577720880.html
Бодипозитивная звезда сериала "Воронины" удивила фанатов смелым образом
Российская актриса Юлия Куварзина опубликовала в Instagram кадр с "обнаженной" фотосессии. Поклонники звезды "Ворониных" не смогли остаться равнодушными к таким РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:03
2020-09-24T17:03
2020-09-24T17:03
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Российская актриса Юлия Куварзина опубликовала в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> кадр с "обнаженной" фотосессии. Поклонники звезды "Ворониных" не смогли остаться равнодушными к таким откровенным снимкам.Артистка предстала на черно-белом кадре, лежа на полу без одежды. Единственное, что прикрыло пышное тело знаменитости, это вьющийся плющ."Принимая себя такими, какие мы есть, находим гармонию и любовь с самими собой, и только тогда нас способны принять и полюбить другие… Мы прекрасны лишь в тот момент, когда, наконец... принимаем свою естественную красоту", — подписала фотографии Куварзина.Поклонники артистки оставили множество восторженных отзывов под смелыми снимками: "Юленька! Как красиво! Просто нет слов!", "Я вас обожаю! Вы очень красивая и роскошная женщина!", "Юля, ты идеальна!".
https://ria.ru/20170921/1505184891.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Российская актриса Юлия Куварзина опубликовала в Instagram
кадр с "обнаженной" фотосессии. Поклонники звезды "Ворониных" не смогли остаться равнодушными к таким откровенным снимкам.
Артистка предстала на черно-белом кадре, лежа на полу без одежды. Единственное, что прикрыло пышное тело знаменитости, это вьющийся плющ.
"Принимая себя такими, какие мы есть, находим гармонию и любовь с самими собой, и только тогда нас способны принять и полюбить другие… Мы прекрасны лишь в тот момент, когда, наконец... принимаем свою естественную красоту", — подписала фотографии Куварзина.
Поклонники артистки оставили множество восторженных отзывов под смелыми снимками: "Юленька! Как красиво! Просто нет слов!", "Я вас обожаю! Вы очень красивая и роскошная женщина!", "Юля, ты идеальна!".