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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577735559.html
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
В течение среды 23 сентября в Чехии скончались 19 больных коронавирусом, это самый высокий показатель смертности за все время пандемии в стране, сообщил вечером РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:37
2020-09-24T22:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чехия
хорватия
испания
в мире
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<strong>ПРАГА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В течение среды 23 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> скончались 19 больных коронавирусом, это самый высокий показатель смертности за все время пандемии в стране, сообщил вечером в четверг минздрав."В среду скончались от коронавируса 19 человек, число тяжелобольных в стране по сравнению с концом августа возросло в пять раз - до 120 человек, всего к 18.00 четверга количество актуально больных составляет 28 933 человека, из них 670 госпитализированы. В целом за время пандемии скончались 567 человек", - говорится в сообщении.Помимо вступивших с четверга в действие новых предупредительных мер против распространения COVID-19 власти одновременно усиливают наказания против их нарушителей. В частности, по телевидению в последние дни неоднократно были показаны кадры задержаний полицейскими на станциях метро и в наземном транспорте людей без масок. Штраф за это составляет 10 тысяч крон (около 435 долларов).Кроме того, в четверг СМИ сообщили о решении суда города Новый Йичин на востоке страны, который приговорил местную 32-летнюю жительницу за нарушение правил карантина к трем годам тюремного заключения условно. Она, зная, что больна коронавирусом, пользовалась общественным транспортом и посетила магазин, не надев к тому же маску на лицо.Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в четверг включил Чехию в число семи стран, в которых развитие эпидемии коронавируса происходит наиболее высокими темпами. Помимо Чехии, в этот список входят также <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальта</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румыния</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрия</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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чехия
хорватия
испания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, чехия, хорватия, испания, в мире

В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек

22:37 24.09.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Flickr / Daniel Juřena
Читать ria.ru в
ПРАГА, 24 сен - РИА Новости. В течение среды 23 сентября в Чехии скончались 19 больных коронавирусом, это самый высокий показатель смертности за все время пандемии в стране, сообщил вечером в четверг минздрав.
"В среду скончались от коронавируса 19 человек, число тяжелобольных в стране по сравнению с концом августа возросло в пять раз - до 120 человек, всего к 18.00 четверга количество актуально больных составляет 28 933 человека, из них 670 госпитализированы. В целом за время пандемии скончались 567 человек", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Помимо вступивших с четверга в действие новых предупредительных мер против распространения COVID-19 власти одновременно усиливают наказания против их нарушителей. В частности, по телевидению в последние дни неоднократно были показаны кадры задержаний полицейскими на станциях метро и в наземном транспорте людей без масок. Штраф за это составляет 10 тысяч крон (около 435 долларов).
Кроме того, в четверг СМИ сообщили о решении суда города Новый Йичин на востоке страны, который приговорил местную 32-летнюю жительницу за нарушение правил карантина к трем годам тюремного заключения условно. Она, зная, что больна коронавирусом, пользовалась общественным транспортом и посетила магазин, не надев к тому же маску на лицо.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в четверг включил Чехию в число семи стран, в которых развитие эпидемии коронавируса происходит наиболее высокими темпами. Помимо Чехии, в этот список входят также Испания, Мальта, Румыния, Болгария, Хорватия и Венгрия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
17442001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧехияХорватияИспанияВ мире
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