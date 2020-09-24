https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577735559.html

В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек

В течение среды 23 сентября в Чехии скончались 19 больных коронавирусом, это самый высокий показатель смертности за все время пандемии в стране, сообщил вечером РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T22:37

2020-09-24T22:37

2020-09-24T22:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

чехия

хорватия

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:102:2048:1254_1400x0_80_0_0_be0cb106c8f067299bde56bf686fd053.jpg

<strong>ПРАГА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В течение среды 23 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> скончались 19 больных коронавирусом, это самый высокий показатель смертности за все время пандемии в стране, сообщил вечером в четверг минздрав."В среду скончались от коронавируса 19 человек, число тяжелобольных в стране по сравнению с концом августа возросло в пять раз - до 120 человек, всего к 18.00 четверга количество актуально больных составляет 28 933 человека, из них 670 госпитализированы. В целом за время пандемии скончались 567 человек", - говорится в сообщении.Помимо вступивших с четверга в действие новых предупредительных мер против распространения COVID-19 власти одновременно усиливают наказания против их нарушителей. В частности, по телевидению в последние дни неоднократно были показаны кадры задержаний полицейскими на станциях метро и в наземном транспорте людей без масок. Штраф за это составляет 10 тысяч крон (около 435 долларов).Кроме того, в четверг СМИ сообщили о решении суда города Новый Йичин на востоке страны, который приговорил местную 32-летнюю жительницу за нарушение правил карантина к трем годам тюремного заключения условно. Она, зная, что больна коронавирусом, пользовалась общественным транспортом и посетила магазин, не надев к тому же маску на лицо.Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в четверг включил Чехию в число семи стран, в которых развитие эпидемии коронавируса происходит наиболее высокими темпами. Помимо Чехии, в этот список входят также <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальта</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румыния</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрия</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

3

чехия

хорватия

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, чехия, хорватия, испания, в мире