https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577734940.html

Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T22:05

2020-09-24T22:05

2020-09-24T22:06

туризм

новости - туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

монпелье

здоровье - общество

руан

гваделупа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0a09664dffbdaa6af8e0058357d5f21d.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé Publique.Общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса в стране составляет более 497 тысяч. Скончались 31 511 человек (52 человека умерли за последние 24 часа).В среду на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что санитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он объявил об ужесточении мер для борьбы с эпидемией в ряде городов, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, Лилле, <a href="http://ria.ru/location_Rouen/" target="_blank" data-auto="true">Руане</a>, Ренне, <a href="http://ria.ru/location_Montpellier/" target="_blank" data-auto="true">Монпелье</a>, которые входят в так называемую зону "повышенной опасности" по коронавирусу. В Марселе и <a href="http://ria.ru/location_Guadeloupe/" target="_blank" data-auto="true">Гваделупе</a> (они в "зоне максимальной опасности") объявлено о полном закрытии баров и ресторанов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

3

монпелье

руан

гваделупа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, монпелье, здоровье - общество, руан, гваделупа, в мире