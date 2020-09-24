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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577734940.html
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:05
2020-09-24T22:06
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
монпелье
здоровье - общество
руан
гваделупа
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé Publique.Общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса в стране составляет более 497 тысяч. Скончались 31 511 человек (52 человека умерли за последние 24 часа).В среду на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что санитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он объявил об ужесточении мер для борьбы с эпидемией в ряде городов, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, Лилле, <a href="http://ria.ru/location_Rouen/" target="_blank" data-auto="true">Руане</a>, Ренне, <a href="http://ria.ru/location_Montpellier/" target="_blank" data-auto="true">Монпелье</a>, которые входят в так называемую зону "повышенной опасности" по коронавирусу. В Марселе и <a href="http://ria.ru/location_Guadeloupe/" target="_blank" data-auto="true">Гваделупе</a> (они в "зоне максимальной опасности") объявлено о полном закрытии баров и ресторанов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, монпелье, здоровье - общество, руан, гваделупа, в мире

Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

22:05 24.09.2020 (обновлено: 22:06 24.09.2020)
2575
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé Publique.
Общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса в стране составляет более 497 тысяч. Скончались 31 511 человек (52 человека умерли за последние 24 часа).
В среду на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что санитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он объявил об ужесточении мер для борьбы с эпидемией в ряде городов, в том числе в Париже, Лилле, Руане, Ренне, Монпелье, которые входят в так называемую зону "повышенной опасности" по коронавирусу. В Марселе и Гваделупе (они в "зоне максимальной опасности") объявлено о полном закрытии баров и ресторанов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
11391702
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19МонпельеЗдоровье - ОбществоРуанГваделупаВ мире
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