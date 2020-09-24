https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577734940.html
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:05
2020-09-24T22:05
2020-09-24T22:06
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé Publique.Общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса в стране составляет более 497 тысяч. Скончались 31 511 человек (52 человека умерли за последние 24 часа).В среду на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что санитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он объявил об ужесточении мер для борьбы с эпидемией в ряде городов, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, Лилле, <a href="http://ria.ru/location_Rouen/" target="_blank" data-auto="true">Руане</a>, Ренне, <a href="http://ria.ru/location_Montpellier/" target="_blank" data-auto="true">Монпелье</a>, которые входят в так называемую зону "повышенной опасности" по коронавирусу. В Марселе и <a href="http://ria.ru/location_Guadeloupe/" target="_blank" data-auto="true">Гваделупе</a> (они в "зоне максимальной опасности") объявлено о полном закрытии баров и ресторанов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, монпелье, здоровье - общество, руан, гваделупа, в мире