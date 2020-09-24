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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577730241.html
В Британии выявили рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6634, это самый высокий показатель с начала пандемии,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:41
2020-09-24T21:06
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в мире
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<strong>ЛОНДОН, 24 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки составило 6634, это самый высокий показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.За сутки скончались 40 человек.В течение предыдущих 24 часов диагноз подтвердили у 6178 человек, умерли 37.Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, умерли 41 902 человека.Во вторник премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение заболевания, правительство не исключило введение нового локдауна.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, борис джонсон, великобритания, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире

В Британии выявили рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

19:41 24.09.2020 (обновлено: 21:06 24.09.2020)
5441
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПосетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020
Посетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 сен — РИА Новости, Мария Табак. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6634, это самый высокий показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.
За сутки скончались 40 человек.
В течение предыдущих 24 часов диагноз подтвердили у 6178 человек, умерли 37.
Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, умерли 41 902 человека.
Во вторник премьер Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение заболевания, правительство не исключило введение нового локдауна.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
553891806
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмБорис ДжонсонВеликобританияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВ мире
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