https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577717442.html
Оперштаб Москвы попросил горожан сократить количество контактов
Оперативный штаб по контролю и наблюдению за ситуацией с коронавирусом в Москве попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:25
2020-09-24T16:25
2020-09-24T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и наблюдению за ситуацией с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, так как развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице фиксируется рост случаев коронавируса, подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - сообщили в оперштабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577693040.html
Иван Иванов
а про то что могли бы пожилым людям раздвать бесплантые продуктовые наборы не подумали и в магазинах бесплатные наборы для прогулки между полок маска перчатки и до кучи очки одноразовые розовые
20
Юрий Ф
Меньше контактов - меньше конфликтов...
19
12
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество