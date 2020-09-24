https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577717442.html

Оперштаб Москвы попросил горожан сократить количество контактов

Оперативный штаб по контролю и наблюдению за ситуацией с коронавирусом в Москве попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:25

2020-09-24T16:25

2020-09-24T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и наблюдению за ситуацией с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, так как развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице фиксируется рост случаев коронавируса, подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - сообщили в оперштабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577693040.html

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Юрий Ф Меньше контактов - меньше конфликтов... 19

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество