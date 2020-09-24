https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699920.html

Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19

Препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:26

2020-09-24T12:26

2020-09-24T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Препарат "Авифавир" для лечения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Кроме того, добавил Дмитриев, стоимость "Авифавира" могут впоследствии еще снизить. Также возможно, что его включат в список жизненно важных препаратов. "Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", которые до этого использовали для лечения больных в стационарах. Первый стоит 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток, второй — 12 320 рублей за 40 таблеток.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html

Степан Краснов Хорошо. 38

Николай Негодник За дёшево брать не будут. Подумают, что не качественный товар 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика