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Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:26
2020-09-24T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Препарат "Авифавир" для лечения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Кроме того, добавил Дмитриев, стоимость "Авифавира" могут впоследствии еще снизить. Также возможно, что его включат в список жизненно важных препаратов. "Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", которые до этого использовали для лечения больных в стационарах. Первый стоит 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток, второй — 12 320 рублей за 40 таблеток.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html
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38
За дёшево брать не будут. Подумают, что не качественный товар
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика

Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19

12:26 24.09.2020 (обновлено: 12:59 24.09.2020)
45602
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около восьми тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов", — рассказал он на пресс-конференции.
Кроме того, добавил Дмитриев, стоимость "Авифавира" могут впоследствии еще снизить. Также возможно, что его включат в список жизненно важных препаратов.
"Авифавир", в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед", которые до этого использовали для лечения больных в стационарах. Первый стоит 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток, второй — 12 320 рублей за 40 таблеток.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 14:16Распространение нового коронавируса
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904415921274
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Хорошо.
24 сентября, 12:43
Степан КрасновСтепан Краснов
10311122
За дёшево брать не будут. Подумают, что не качественный товар
24 сентября, 12:50
Николай НегодникНиколай Негодник
4250018
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