https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699109.html

В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев COVID-19

В Москве впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:16

2020-09-24T12:16

2020-09-24T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3196:1797_1400x0_80_0_0_7d2273f7ad981d1e0cc70a1f1b0716eb.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом</a>, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Число жителей столицы с положительным тестом на COVID-19 за сутки составило 1050 человек. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован 23 июня – тогда за день заразился 1081 москвич.Всего с начала эпидемии в России выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 20 тысяч пациентов скончались, 929 тысячи человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество