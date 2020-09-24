Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699109.html
В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев COVID-19
В Москве впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:16
2020-09-24T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3196:1797_1400x0_80_0_0_7d2273f7ad981d1e0cc70a1f1b0716eb.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом</a>, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Число жителей столицы с положительным тестом на COVID-19 за сутки составило 1050 человек. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован 23 июня – тогда за день заразился 1081 москвич.Всего с начала эпидемии в России выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 20 тысяч пациентов скончались, 929 тысячи человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_8:0:2739:2048_1400x0_80_0_0_cf85e93476067bef3dc25023f3154eb1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев COVID-19

12:16 24.09.2020 (обновлено: 12:42 24.09.2020)
9499
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Москве впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Число жителей столицы с положительным тестом на COVID-19 за сутки составило 1050 человек. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован 23 июня – тогда за день заразился 1081 москвич.
Всего с начала эпидемии в России выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 20 тысяч пациентов скончались, 929 тысячи человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:38Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
44314119
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Боль в животе
Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"
Посетители у здания Совета Федерации РФ
В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ
Пассажиры едут в вагоне Московского метрополитена
Оперштаб Москвы попросил горожан сократить количество контактов
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
В РФПИ спрогнозировали объем производства вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий
Ученый работает с микроскопом
Ученые разработали аэрогели для остановки массивных кровотечений
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений по COVID-19
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Директор "Вектора" назвал срок действия вакцины от COVID-19
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния