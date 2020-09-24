Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577693244.html
В России за сутки 6130 пациентов излечились от коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ выздоровели 6130 человек после COVID-19, за все... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:37
2020-09-24T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> сообщил журналистам, что за сутки в РФ выздоровели 6130 человек после COVID-19, за все время — 929 829."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6130 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 929 829", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России за сутки 6130 пациентов излечились от коронавируса

10:37 24.09.2020
241
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ выздоровели 6130 человек после COVID-19, за все время — 929 829.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6130 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 929 829", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
310000
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Лаборатория для тестирования на коронавирус
В России провели более 43,9 миллиона тестов на коронавирус
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 149 человек с коронавирусом
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Врач скорой помощи
В Москве выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
В России выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом
Молоток судьи
Нижегородский священник получил условный срок за растрату
Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Несколько ОМОНовцев пострадали во время акции протеста в Минске
Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
В ряде регионов начали делать прививки от коронавируса
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
В ЕС оценили расширение списка граждан, которым запретили въезд в Россию
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Коронавирус
Врач рассказал, почему здоровые люди находят у себя симптомы COVID-19
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Директор "Вектора" назвал срок действия вакцины от COVID-19
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния