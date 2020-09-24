https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577693244.html
В России за сутки 6130 пациентов излечились от коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ выздоровели 6130 человек после COVID-19, за все... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:37
2020-09-24T10:37
2020-09-24T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> сообщил журналистам, что за сутки в РФ выздоровели 6130 человек после COVID-19, за все время — 929 829."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6130 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 929 829", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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