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Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19
Вакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:02
2020-09-24T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства и недостатки, рассказали РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Типы препаратов:Большая часть — субъединичные, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз, пояснили в Роспотребнадзоре.Вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, они безопасны, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно и требует больших финансовых затрат.Производство ДНК- и РНК-вакцины, напротив, является одним из самых простых, но технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны, поэтому пока ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.Препятствием для применения таких вакцин может быть присутствие у человека антител к вирусному вектору, в этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Живые ослабленные и инактивированные вакцины являются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат векторного типа, его назвали "Спутник V".Параллельно в России проходят испытания еще четырех вакцин: разработанной центром "Вектор", Центром Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank">AstraZeneca</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19

07:02 24.09.2020 (обновлено: 08:51 24.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства и недостатки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Типы препаратов:
субъединичные;
на основе вирусоподобных частиц;
РНК и ДНК-вакцины;
векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся);
живые ослабленные и инактивированные.
Большая часть — субъединичные, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз, пояснили в Роспотребнадзоре.
Вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, они безопасны, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно и требует больших финансовых затрат.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Производство ДНК- и РНК-вакцины, напротив, является одним из самых простых, но технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны, поэтому пока ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.

"Немалая часть разработок прототипов вакцин основана на применении вирусных векторов реплицирующихся (способных размножаться) и нереплицирующихся (не способных размножаться). Технология производства этих двух видов вакцин одинакова: в геном вирусного вектора (другого вируса, не вызывающего заболевание у человека, — это может быть вирус гриппа, кори, везикулярного стоматита, аденовируса, осповакцины и др.) встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса", — добавили в ведомстве.

Препятствием для применения таких вакцин может быть присутствие у человека антител к вирусному вектору, в этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Живые ослабленные и инактивированные вакцины являются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат векторного типа, его назвали "Спутник V".
Параллельно в России проходят испытания еще четырех вакцин: разработанной центром "Вектор", Центром Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской AstraZeneca.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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24 сентября, 07:18
Арсений НовиковАрсений Новиков
1750002
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