https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577687858.html

Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19

Вакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:02

2020-09-24T07:02

2020-09-24T08:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства и недостатки, рассказали РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Типы препаратов:Большая часть — субъединичные, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз, пояснили в Роспотребнадзоре.Вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, они безопасны, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно и требует больших финансовых затрат.Производство ДНК- и РНК-вакцины, напротив, является одним из самых простых, но технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны, поэтому пока ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.Препятствием для применения таких вакцин может быть присутствие у человека антител к вирусному вектору, в этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Живые ослабленные и инактивированные вакцины являются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат векторного типа, его назвали "Спутник V".Параллельно в России проходят испытания еще четырех вакцин: разработанной центром "Вектор", Центром Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank">AstraZeneca</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Арсений Новиков Наши лучшие!!! 24

6

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество