https://ria.ru/20200924/konkina-1577718724.html
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "СтарХит" подробности трагедии. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:45
2020-09-24T16:45
2020-09-24T16:45
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>" подробности трагедии.По словам девушки, в два часа ночи ей позвонил работник фитнес-клуба и сообщил, что Софию увезли в реанимацию.Она отметила, что узнала о смерти тети уже утром следующего дня.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти дочери заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии. Причиной гибели стало утопление, Конкиной было 32 года. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.
https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html
General2810
Племянница дочери неизвестного актёра... А почему ещё не написать про двоюродного деверя тёщи его зятя?
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Дмитрий Прокопенко
Артист, на самом деле, очень известный. Просто не те фильмы смотрите. Очень жаль, что так получилось.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир конкин, москва, происшествия