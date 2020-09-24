https://ria.ru/20200924/konkina-1577718724.html

Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели

Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "СтарХит" подробности трагедии. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:45

2020-09-24T16:45

2020-09-24T16:45

владимир конкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>" подробности трагедии.По словам девушки, в два часа ночи ей позвонил работник фитнес-клуба и сообщил, что Софию увезли в реанимацию.Она отметила, что узнала о смерти тети уже утром следующего дня.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти дочери заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии. Причиной гибели стало утопление, Конкиной было 32 года. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.

https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html

General2810 Племянница дочери неизвестного актёра... А почему ещё не написать про двоюродного деверя тёщи его зятя? 29

Дмитрий Прокопенко Артист, на самом деле, очень известный. Просто не те фильмы смотрите. Очень жаль, что так получилось. 12

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва, происшествия