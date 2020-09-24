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https://ria.ru/20200924/konkina-1577718724.html
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "СтарХит" подробности трагедии. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:45
2020-09-24T16:45
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>" подробности трагедии.По словам девушки, в два часа ночи ей позвонил работник фитнес-клуба и сообщил, что Софию увезли в реанимацию.Она отметила, что узнала о смерти тети уже утром следующего дня.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти дочери заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии. Причиной гибели стало утопление, Конкиной было 32 года. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.
https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html
Племянница дочери неизвестного актёра... А почему ещё не написать про двоюродного деверя тёщи его зятя?
29
Артист, на самом деле, очень известный. Просто не те фильмы смотрите. Очень жаль, что так получилось.
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владимир конкин, москва, происшествия

Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели

16:45 24.09.2020
108915
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Племянница погибшей в бассейне Софии Конкиной Дарья рассказала "СтарХит" подробности трагедии.
По словам девушки, в два часа ночи ей позвонил работник фитнес-клуба и сообщил, что Софию увезли в реанимацию.
"Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо", - вспоминает собеседница издания.
Она отметила, что узнала о смерти тети уже утром следующего дня.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина Софии. Причиной гибели стало утопление, Конкиной было 32 года. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 16:14
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
2915102922
Обсудить3
Владимир КонкинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Племянница дочери неизвестного актёра... А почему ещё не написать про двоюродного деверя тёщи его зятя?
24 сентября, 17:24
General2810General2810
3210023
Артист, на самом деле, очень известный. Просто не те фильмы смотрите. Очень жаль, что так получилось.
24 сентября, 21:07
Дмитрий ПрокопенкоДмитрий Прокопенко
1200000
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