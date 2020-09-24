https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София, рассказали "МК" подробности случившегося. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:14
2020-09-24T16:14
2020-09-24T16:33
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank">Владимира Конкина</a> София, рассказали <a href="https://www.mk.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a> подробности случившегося.По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды."За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось."Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Андрей Якимчик
Что она делала там в такой поздний час и кто ее туда пустил?
31
Valeri Narjanen
"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания." Ничего не понял...
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир конкин, москва, происшествия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости
. Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина
София, рассказали "МК"
подробности случившегося.
По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды.
"За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.
Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось.
"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.
Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.