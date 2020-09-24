Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София, рассказали "МК" подробности случившегося. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:14
2020-09-24T16:33
владимир конкин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703486_0:210:960:750_1400x0_80_0_0_8fa8f8a520207703a6509cdef1e20a10.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank">Владимира Конкина</a> София, рассказали <a href="https://www.mk.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a> подробности случившегося.По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды."За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось."Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Что она делала там в такой поздний час и кто ее туда пустил?
31
"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания." Ничего не понял...
18
25
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703486_0:120:960:840_1400x0_80_0_0_0cf464ddad407d2c7e2e2a8354fdd5fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир конкин, москва, происшествия

Стали известны подробности гибели дочери Конкина

16:14 24.09.2020 (обновлено: 16:33 24.09.2020)
163543
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София, рассказали "МК" подробности случившегося.
По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды.
"За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.
Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось.
"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.
Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
София Конкина
13141371617113
Обсудить25
Владимир КонкинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Что она делала там в такой поздний час и кто ее туда пустил?
24 сентября, 17:15
Андрей ЯкимчикАндрей Якимчик
1904026
"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания." Ничего не понял...
24 сентября, 18:51
Valeri NarjanenValeri Narjanen
1403001
Рекомендуем
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность
Врач изучает томограмму легких
Названы первые признаки поражения легких
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья на церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург в Вашингтоне
Толпа освистала Трампа и его жену
Коронавирус COVID-19
Ученые обнаружили высокоэффективные антитела к COVID-19
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Участник "Кривого зеркала" рассказал о болезни Вячеслава Войнаровского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Женщина с лишним весом
Назван способ определить угрозу преждевременной смерти
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния