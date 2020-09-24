https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html

Стали известны подробности гибели дочери Конкина

Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София, рассказали "МК" подробности случившегося. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:14

2020-09-24T16:14

2020-09-24T16:33

владимир конкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank">Владимира Конкина</a> София, рассказали <a href="https://www.mk.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a> подробности случившегося.По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды."За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось."Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Андрей Якимчик Что она делала там в такой поздний час и кто ее туда пустил? 31

Valeri Narjanen "Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания." Ничего не понял... 18

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва, происшествия